Oficjalnie: tyle wyniesie najniższa krajowa w 2026 roku. Kwota już w Dzienniku Ustaw
Od stycznia 2026 roku w Polsce wejdą w życie nowe zasady dotyczące płacy minimalnej. Rząd ogłosił już oficjalną kwotę, która obejmie miliony pracowników – decyzja budzi jednak mieszane reakcje wśród związków i pracodawców.
Nowa płaca minimalna w 2026 roku. Rząd ogłosił oficjalną kwotę
Rząd przyjął rozporządzenie dotyczące minimalnego wynagrodzenia, które będzie obowiązywać od stycznia 2026 roku. Zgodnie z dokumentem, płaca minimalna wyniesie 4806 zł brutto, czyli około 3600 zł na rękę. To oznacza podwyżkę o 140 zł brutto w porównaniu z obecnym rokiem, kiedy najniższa krajowa wynosi 4666 zł brutto.
Najniższa podwyżka od lat
Choć decyzja oznacza realny wzrost płac dla ponad 3 mln osób pracujących za stawkę minimalną, kwota jest niższa niż oczekiwały związki zawodowe. Warto zauważyć, że podwyżka w 2026 roku jest ponad dwukrotnie mniejsza niż rok wcześniej. W 2024 roku płaca minimalna wzrosła bowiem aż o 366 zł brutto, co było odpowiedzią na wysoką inflację.
Tym razem rząd postawił na kompromis. Strona społeczna w Radzie Dialogu Społecznego domagała się przekroczenia granicy 5 tys. zł brutto, natomiast pracodawcy proponowali minimalne podniesienie pensji – zaledwie o 50 zł.
Mniej niż zakładał resort rodziny
Co ciekawe, przyjęta przez rząd kwota jest niższa od tej, którą sugerowało Ministerstwo Rodziny. Początkowo szefowa resortu, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, postulowała stawkę na poziomie 5020 zł brutto, później obniżoną do 4980 zł brutto. Ostateczne rozstrzygnięcie – 4806 zł – rząd uzasadnił kompromisem pomiędzy oczekiwaniami obu stron.
Kto skorzysta?
Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, płacę minimalną otrzymuje w Polsce około 15 proc. zatrudnionych. Decyzja o jej podwyższeniu oznacza więc, że ponad 3 mln osób zobaczy wyższe wynagrodzenia na swoich kontach.
Choć związki zawodowe krytykują rząd za zbyt niską podwyżkę, pracodawcy podkreślają, że wyższe koszty pracy mogłyby obciążyć małe i średnie firmy. Ostatecznie rząd zdecydował się na wariant umiarkowany, który – zdaniem gabinetu – ma równoważyć interesy obu stron.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.