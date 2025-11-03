Ogólnopolska awaria Play! Tysiące Polaków bez zasięgu i internetu. Sytuacja wraca do normy.
Ogólnopolska awaria sieci Play. Tysiące użytkowników bez zasięgu i internetu. W poniedziałek po południu w całej Polsce doszło do poważnej awarii sieci Play.
Użytkownicy z największych miast, a także z mniejszych miejscowości, zgłaszali brak zasięgu, problemy z połączeniami głosowymi, wysyłaniem wiadomości SMS i korzystaniem z internetu mobilnego. Dla wielu osób sieć całkowicie przestała działać, a telefony nie mogły połączyć się z żadnym operatorem.
Pierwsze problemy pojawiły się w godzinach popołudniowych. Na mapach serwisów monitorujących awarie odnotowano gwałtowny wzrost zgłoszeń z Warszawy, Krakowa, Poznania, Gdańska, Wrocławia i Katowic. Klienci skarżyli się, że nie mogą zadzwonić ani odebrać połączeń, a aplikacje przestały łączyć się z siecią. Część osób alarmowała, że problem dotyczył także usług prepaid i internetu domowego.
Operator potwierdził, że doszło do ogólnopolskiej usterki technicznej i zapewnił, że jego specjaliści natychmiast rozpoczęli działania naprawcze. Według najnowszych informacji sytuacja została już opanowana, a usługi stopniowo wracają do normy. Nie podano jednak, co dokładnie spowodowało awarię Play poinformował jedynie, że problem był związany z przeciążeniem infrastruktury.
Wielu klientów sieci nie ukrywało frustracji. Media społecznościowe zalała fala wpisów o braku kontaktu z bliskimi, niemożności wykonania przelewów mobilnych czy zalogowania się do banku. Dla niektórych firm i kierowców korzystających z aplikacji kurierskich oznaczało to całkowity paraliż pracy.
Co to oznacza dla Ciebie
Awaria Play pokazuje, jak bardzo codzienne funkcjonowanie zależy dziś od stabilności usług telekomunikacyjnych. Jeśli jesteś klientem sieci, warto śledzić komunikaty operatora i mieć przygotowany plan awaryjny na przykład dostęp do Wi-Fi lub drugą kartę SIM.
Eksperci przypominają, że przeciążenia infrastruktury mogą się powtarzać, zwłaszcza w okresach wzmożonego ruchu internetowego. Dlatego w sytuacjach awarii warto zachować spokój, korzystać z komunikatorów online i unikać masowego dzwonienia, które dodatkowo obciąża sieć.
Choć sytuacja została opanowana, poniedziałkowa awaria była jednym z największych incydentów technicznych w historii sieci Play i pokazała, jak krucha potrafi być cyfrowa infrastruktura, na której opiera się codzienne życie milionów Polaków.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.