Ogólnopolska awaria sieci komórkowej! Klienci w szoku. Telefony przestały działać
W poniedziałek tysiące użytkowników sieci Play w całej Polsce zostało odciętych od kontaktu ze światem. Telefony przestały działać, internet nie łączył, a wysłanie zwykłego SMS-a graniczyło z cudem. W sieci zawrzało – klienci z Warszawy, Krakowa, Wrocławia czy Gdańska masowo zgłaszali awarię. Operator potwierdził problemy, ale zapewnia, że „sytuacja wraca już do normy”. Przyczyna? Na razie pozostaje tajemnicą.
Ogólnopolska awaria sieci Play. Klienci zgłaszali problemy z połączeniami i internetem
W poniedziałkowe popołudnie, 3 listopada 2025 roku, użytkownicy sieci Play w całej Polsce zaczęli masowo zgłaszać problemy z działaniem usług operatora. Awaria dotyczyła zarówno połączeń głosowych, jak i dostępu do internetu mobilnego. W mediach społecznościowych szybko pojawiła się fala komentarzy i skarg – wielu klientów informowało, że ich telefony przestały działać, a próby połączeń kończyły się niepowodzeniem.
Według doniesień internautów, trudności występowały w różnych częściach kraju – od Warszawy, przez Łódź i Wrocław, aż po Gdańsk i Kraków. Niektórzy użytkownicy zwracali uwagę, że nie mogli również wysyłać wiadomości SMS, a sygnał sieci całkowicie zanikał.
Biuro prasowe Play potwierdziło wystąpienie problemów technicznych. – „Potwierdzam, że mierzyliśmy się z utrudnieniami w naszej sieci mobilnej. Sytuacja wraca już do normy. Przepraszamy klientów za te utrudnienia” – przekazano w odpowiedzi na pytanie Polskiej Agencji Prasowej. Operator nie podał oficjalnej przyczyny awarii, jednak zapewnił, że jego technicy niezwłocznie podjęli działania naprawcze.
Awaria wywołała spore zamieszanie, szczególnie wśród osób korzystających z usług Play w celach zawodowych. W mediach społecznościowych pojawiły się setki wpisów oznaczonych hasztagiem #PlayNieDziała, a wielu klientów dzieliło się informacjami o tym, kiedy i gdzie usługa zaczęła ponownie funkcjonować.
Zgodnie z najnowszym komunikatem operatora, sytuacja została już opanowana, a działanie sieci stopniowo przywrócono na terenie całego kraju. Obecnie użytkownicy mogą ponownie korzystać z połączeń, wiadomości SMS oraz internetu mobilnego.
Play to jeden z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, obsługujący ponad 13,3 miliona klientów komórkowych oraz ponad 2 miliony abonentów usług domowych, takich jak internet stacjonarny i telewizja. Firma zapewnia, że prowadzi wewnętrzne analizy, by w przyszłości uniknąć podobnych incydentów.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.