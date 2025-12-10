Ogólnopolski strajk tuż przed Świętami. Pracownicy stawiają sprawę jasno
Związki zawodowe w Kauflandzie ogłosiły przygotowania do ogólnopolskiego strajku ostrzegawczego. Protest ma odbyć się 14 grudnia, w jedną z nielicznych handlowych niedziel przed Bożym Narodzeniem. Pracownicy zapowiadają dwugodzinne wstrzymanie obsługi klientów.
Co się zmienia?
Strajk zapowiedziała OPZZ Konfederacja Pracy po wielomiesięcznym sporze zbiorowym z siecią. Związkowcy twierdzą, że rozmowy o podwyżkach i poprawie warunków pracy zakończyły się fiaskiem. Pracownicy skarżą się na zbyt niskie płace i niedobory kadrowe, które zmuszają ich do wykonywania obowiązków za kilka osób.
Protest ma potrwać dwie godziny — od 12:00 do 14:00 — co w realiach niedzieli handlowej może sparaliżować sklepy w całym kraju.
Fakty i tło sprawy
Kaufland zatrudnia tysiące osób i prowadzi ponad 240 sklepów w Polsce. To jedna z największych sieci wielkopowierzchniowych, działająca w modelu łączącym cechy dyskontu i hipermarketu. Duża skala działalności sprawia, że problemy z obsadą i płacami wpływają na funkcjonowanie całej organizacji.
Związkowcy od miesięcy sygnalizują rosnące przemęczenie pracowników, brak realnego wzrostu wynagrodzeń i rosnącą liczbę obowiązków. Negocjacje oraz mediacje nie przyniosły rezultatów. Pracownicy przeszli procedurę referendum strajkowego, uzyskując mandat do przeprowadzenia protestu.
Strajk ma być sygnałem ostrzegawczym przed strajkiem generalnym. Związki podkreślają, że działania są legalne, a każdy zatrudniony może wziąć w nich udział.
Co to oznacza dla czytelnika?
Klienci powinni przygotować się na możliwe utrudnienia w dniu protestu. Strajk w godzinach największego ruchu może oznaczać:
- brak obsługi przy kasach,
- spadek przepustowości kas samoobsługowych,
- długie kolejki,
- ryzyko czasowego paraliżu sklepów.
Dla sieci to duże wyzwanie operacyjne. Dwugodzinny strajk w szczycie handlowym może odbić się na sprzedaży i wizerunku. Dla związków to test siły i sygnał dla całej branży handlowej.
Związki zawodowe w Kauflandzie zapowiedziały ogólnopolski strajk ostrzegawczy na 14 grudnia. Protest ma potrwać dwie godziny i przypada na kluczowy okres przedświątecznych zakupów. To efekt sporu zbiorowego dotyczącego płac i warunków pracy. Jeśli strajk zakończy się sukcesem frekwencyjnym, może wywołać efekt domina w innych sieciach handlowych.
