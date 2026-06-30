Ogromna promocja w Biedronce. -70 proc. na artykuły, które teraz każdy kupuje. Klienci wychodzą obładowani zakupami
Termometry w Warszawie biją rekordy, a w sklepach Biedronka akurat teraz, do 30 czerwca, trwa promocja -70 procent na artykuły przemysłowe, tekstylia i zabawki. Połączenie tych dwóch rzeczy oznacza, że wentylatory, lekka pościel czy letnia odzież można złapać w cenach, które normalnie zdarzają się raz na kilka miesięcy.
Zasada jest prosta: przy zakupie minimum 3 produktów promocyjnych na jednym paragonie, z kartą Moja Biedronka lub aplikacją, każdy z nich tanieje nawet o 70 procent. Wentylator, który normalnie kosztuje 79,90 zł, może więc wylądować w koszyku za około 24 zł. Promocję można mieszać dowolnie – nie trzeba kupować trzech takich samych produktów, wystarczą dowolne z objętych promocją.
Co realnie warto złapać przy tym upale?
W sklepach zostały zapasy z wiosennej dostawy artykułów do domu, a Biedronka właśnie je rotuje. Stąd tak duży rabat akurat na kategorię non-food. W praktyce oznacza to okazję na wentylatory stojące i biurkowe, lekką pościel bawełnianą, ręczniki, koce piknikowe czy letnią odzież i obuwie – rzeczy, które przy obecnych temperaturach mają sens od razu, a nie za pół roku.
Do tego dochodzą zabawki, świetna opcja na prezent przed wakacyjnymi wyjazdami czy urodzinami, oraz akcesoria kuchenne i artykuły do domu. Z promocji wyłączone są niektóre marki, między innymi LEGO, Nike, Reebok, Dafi czy Gatta, ale reszta asortymentu non-food w sklepie spokojnie się łapie.
Warszawa korzysta podwójnie
W stolicy promocja działa w większości marketów sieci, a akurat teraz, gdy temperatury w mieście przekraczają 30 stopni, popyt na wentylatory i akcesoria chłodzące jest wyraźnie wyższy niż zwykle. W dzielnicach takich jak Praga-Południe, Bemowo czy Ursynów klienci szybko opróżniają regały z elektrycznymi wentylatorami, więc kto chce mieć wybór, lepiej nie zostawiać zakupów na ostatni dzień promocji.
Warszawiacy mają tu pewną przewagę logistyczną. W mieście działa po kilka sklepów Biedronka blisko siebie, więc jeśli w jednym zabraknie konkretnego modelu wentylatora, łatwo sprawdzić kolejny market w okolicy tego samego dnia.
Jak ułożyć zakupy, żeby wycisnąć z tego najwięcej?
Rabat liczy się od najtańszych produktów objętych promocją i rozkłada na wszystkie zakupione sztuki, dlatego najlepiej wrzucić do koszyka kilka rzeczy naraz, zamiast wracać po jedną. Obowiązuje limit 9 najtańszych produktów dziennie na kartę lojalnościową – dla większości zakupów domowych to i tak sporo, bo rzadko kto kupuje więcej niż kilka sztuk wentylatorów czy kompletów pościeli za jednym razem.
Promocja jest ogólnopolska i obowiązuje we wszystkich sklepach Biedronka biorących udział w akcji, nie tylko w wybranych lokalizacjach. To kolejna odsłona cyklu wyprzedaży artykułów non-food, który sieć prowadzi regularnie kilka razy w roku, zawsze z bardzo podobnymi zasadami.
Co to oznacza dla Ciebie? Jak nie przegapić tej okazji
- Wybierz minimum 3 produkty promocyjne na jednym paragonie – to warunek, żeby rabat w ogóle się naliczył.
- Miej przy sobie kartę Moja Biedronka albo aplikację mobilną przy kasie.
- Stawiaj na wentylatory, pościel i letnie tekstylia – przy obecnych upałach to najbardziej opłacalny wybór z całej promocji.
- Nie zwlekaj do ostatniego dnia – najpopularniejsze produkty, zwłaszcza wentylatory, znikają z półek najszybciej.
Promocja trwa tylko do 30 czerwca, więc to dobry moment, żeby zrobić zakupy na lato zanim upały zelżeją, a ceny wrócą do normy.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.