Ogromna promocja w Lidlu. Te produkty możesz kupić za 1 grosz. Warto się pospieszyć
Lidl uruchomił od czwartku dziewiątego stycznia do soboty dziesiątego stycznia dwa tysiące dwudziestego szóstego roku serię agresywnych promocji cenowych obejmujących podstawowe produkty spożywcze takie jak makarony, kasze i kawy, oferując część z nich za symboliczny jeden grosz przy czym ta kusząca cena dotyczy tylko jednego produktu z zestawu a skorzystanie z oferty wymaga zakupu od trzech do czterech opakowań jednocześnie. Sieć sprzedaje makaron marki Lubella w paczkach o wadze czterysta gramów praktycznie za darmo, ale rabat pojawia się dopiero gdy klient kupi minimum cztery opakowania płacąc pełną cenę za trzy z nich a za czwarte najtańsze grosz, co w praktyce oznacza że średnia cena jednej paczki spada o około dwadzieścia pięć procent ale wymaga jednorazowego wydania kilkunastu złotych na zapas makaronu na kilka tygodni.
Mechanizm promocji zastosowany przez Lidl różni się od standardowych obniżek cenowych stosowanych przez konkurencję ponieważ nie obniża ceny jednostkowej produktu dla wszystkich kupujących, lecz wymusza zakup większej ilości towaru jednocześnie co faworyzuje rodziny wieloosobowe i osoby dysponujące miejscem magazynowym, jednocześnie wykluczając emerytów czy singli mieszkających w małych mieszkaniach którzy kupują produkty na bieżąco w małych ilościach. Sieć wyraźnie komunikuje że promocja nie ma żadnych limitów dziennych ani tygodniowych w przypadku makaronu Lubella, więc teoretycznie klient może wrócić do sklepu kilka razy dziennie i za każdym razem kupić cztery paczki płacąc grosz za najtańszą, co przy odpowiedniej determinacji pozwala zgromadzić zapas makaronu na pół roku przy średniej cenie znacznie niżej od konkurencji.
Oferta obejmuje wszystkie rodzaje makaronu marki Lubella dostępne w sklepach Lidl w paczkach czterysta gramowych, co oznacza kilkanaście różnych kształtów od klasycznych świderków i muszelek przez nitki i wstążki aż poSpecjalne formy dla dzieci. Klient może dowolnie mieszać rodzaje makaronu w ramach jednej transakcji kupując na przykład jedną paczkę świderków za sześć złotych pięćdziesiąt groszy, jedną paczkę muszelek za sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy, jedną paczkę nitek za pięć złotych osiemdziesiąt groszy i jedną paczkę wstążek za pięć złotych pięćdziesiąt groszy, płacąc łącznie dwadzieścia cztery złote siedemdziesiąt jeden groszy za cztery paczki z czego jeden grosz to cena najtańszej paczki wstążek, co daje średnią cenę około sześciu złotych osiemnaście groszy za paczkę zamiast standardowych sześciu do siedmiu złotych.
Kasze z limitem trzech opakowań na paragon
Promocja na kasze marki Kuchnia Lidla działa według podobnego mechanizmu ale zawiera dodatkowe ograniczenia które mogą zaskoczyć klientów przyzwyczajonych do bezlimitowych ofert. Klient musi kupić co najmniej trzy opakowania kasz jednocześnie aby rabat został automatycznie naliczony przy kasie, przy czym za najtańsze z wybranych trzech opakowań zapłaci symboliczny jeden grosz a pozostałe dwa w pełnych cenach regularnych. Istotna różnica w stosunku do makaronu polega na tym że w przypadku kasz obowiązuje sztywny limit trzech opakowań na jeden paragon fiskalny, co oznacza że klient nie może kupić sześciu czy dziewięciu opakowań w ramach jednej transakcji licząc na proporcjonalne rabaty, lecz musi zakończyć zakupy po trzech sztukach.
Ograniczenie trzech opakowań na paragon teoretycznie można obejść dokonując kilku oddzielnych transakcji w tym samym sklepie tego samego dnia, choć w praktyce kasjery mogą zwracać uwagę na klientów którzy wracają do kasy kilka razy z tym samym produktem próbując wykorzystać promocję wielokrotnie. Lidl nie zastosował jednak blokady na poziomie aplikacji lojalnościowej ani karty klienta, więc formalnie nic nie stoi na przeszkodzie aby dokonać trzech osobnych zakupów w odstępie godzinnym i za każdym razem kupić trzy paczki kasz płacąc grosz za najtańszą, co przy odpowiedniej cierpliwości pozwala zgromadzić dziewięć paczek różnych kasz płacąc średnio około czterech złotych za paczkę zamiast standardowych pięciu do sześciu złotych.
Oferta obejmuje pełen asortyment kasz marki własnej Kuchnia Lidla dostępny w danym sklepie, czyli prawdopodobnie kilka do kilkunastu różnych rodzajów od podstawowej kaszy gryczanej i jęczmiennej przez kaszę mannę i kuskus aż po bardziej egzotyczne warianty takie jak quinoa czy bulgur. Podobnie jak w przypadku makaronu klient może dowolnie komponować zestaw trzech opakowań wybierając różne rodzaje kasz według swoich preferencji kulinarnych, a rabat zawsze zostanie naliczony na najtańszy produkt z trójki co oznacza że warto strategicznie dobierać produkty tak aby najtańszy był tym który i tak planujesz kupić.
Kawy tylko dla użytkowników aplikacji z dwudniowym oknem
Promocja na kawy różni się fundamentalnie od ofert na makaron i kasze ponieważ wymaga posiadania zainstalowanej i aktywnej aplikacji mobilnej Lidl Plus oraz aktywacji specjalnego kuponu elektronicznego przed przystąpieniem do kasy, co wyklucza z rabatu wszystkich klientów którzy nie dysponują smartfonem lub nie chcą instalować oprogramowania sieci na swoim urządzeniu. Sieć obniżyła cenę wszystkich kaw dostępnych w ofercie stosując mechanizm drugi produkt sześćdziesiąt procent taniej, co oznacza że przy zakupie dwóch opakowań kawy klient płaci pełną cenę za droższe a za tańsze sześćdziesiąt procent mniej niż wynosi jego regularna cena, uzyskując średnią zniżkę około trzydziestu procent na całość zakupu.
Klient może dowolnie miksować różne rodzaje kaw tworząc zestawy składające się na przykład z kawy ziarnistej za trzydzieści złotych i kawy rozpuszczalnej za piętnaście złotych, płacąc łącznie czterdzieści pięć złotych za pierwszą i sześć złotych za drugą co daje czterdzieści jeden złotych zamiast czterdziestu pięciu złotych. Obowiązuje jednak limit czterech opakowań kawy na jeden kupon elektroniczny aktywowany w aplikacji, co w praktyce oznacza że można kupić maksymalnie cztery opakowania w ramach jednej transakcji korzystając z rabatu na dwa tańsze z czwórki, ale nie ma możliwości przekroczenia tego limitu nawet poprzez wielokrotne wizyty w sklepie tego samego dnia ponieważ kupon można aktywować tylko raz.
Promocja na kawę trwa zaledwie dwa dni od piątku dziewiątego stycznia do soboty dziesiątego stycznia dwa tysiące dwudziestego szóstego roku, co daje znacznie węższe okno czasowe niż trzydniowa oferta na makaron i kasze. Krótki czas trwania promocji przy ograniczonej dostępności w weekendowych godzinach szczytu oznacza że produkty mogą szybko znikać z półek zwłaszcza w mniejszych sklepach osiedlowych które mają ograniczone powierzchnie magazynowe i nie są w stanie uzupełniać zapasów w czasie rzeczywistym podczas sobotniej nawały klientów.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli planujesz skorzystać z promocji na makaron Lubella za grosz, musisz być gotowy kupić minimum cztery paczki jednocześnie co przy wadze czterysta gramów każda daje łącznie półtora kilograma makaronu. Sprawdź czy masz wystarczająco dużo miejsca w szafkach kuchennych aby przechowywać taki zapas, a także upewnij się że makaron nie przekroczy terminu przydatności do spożycia zanim zdążysz go zużyć. Przy przeciętnym spożyciu jednej paczki makaronu tygodniowo na osobę, cztery paczki wystarczą singielowi na miesiąc a rodzinie czteroosobowej na tydzień, więc rodziny powinny rozważyć kilkukrotne wykorzystanie promocji kupując dwanaście czy szesnaście paczek łącznie.
Zwróć uwagę że promocja na kasze wymaga aplikacji Lidl Plus tylko w przypadku kawy, natomiast makaron i kasze można kupić bez żadnej rejestracji czy instalowania oprogramowania po prostu kładąc odpowiednią liczbę opakowań na taśmę przy kasie. Jeśli jednak chcesz skorzystać z rabatu na kawę, musisz pobrać aplikację Lidl Plus ze sklepu Google Play lub App Store, zarejestrować się podając adres email i numer telefonu, znaleźć w aplikacji odpowiedni kupon na kawy i aktywować go przed podejściem do kasy, a następnie zeskanować kod kreskowy z telefonu przy kasie aby rabat został naliczony.
Porównaj ceny produktów objętych promocją z cenami w innych sieciach handlowych takich jak Biedronka, Kaufland czy Auchan zanim zdecydujesz się na zakup. Może się okazać że nawet po uwzględnieniu rabatu za grosz średnia cena czterech paczek makaronu w Lidlu jest wyższa niż cena w innej sieci która akurat ma własną promocję na podobne produkty, lub że regularna cena kaszy w Biedronce jest niższa niż promocyjna średnia cena trzech paczek w Lidlu. Nie daj się zwieść spektakularnie brzmiącej ofercie za grosz jeśli matematyka nie jest korzystna po przeliczeniu na cenę jednostkową.
Jeśli nie masz smartfona lub nie chcesz instalować aplikacji Lidl Plus ze względów prywatności, zrezygnuj z promocji na kawę i skup się wyłącznie na makaronie i kaszach które nie wymagają żadnej rejestracji. Pamiętaj że instalując aplikację lojalnościową dajesz sieci dostęp do swoich danych osobowych i historii zakupów, a Lidl wykorzystuje te informacje do profilowania klientów i targetowania reklam, więc musisz ocenić czy oszczędność kilku złotych na kawie jest warta utraty prywatności zakupowej.
Zaplanuj wizytę w Lidlu na piątek rano zaraz po otwarciu sklepu jeśli chcesz mieć pewność że produkty promocyjne będą jeszcze dostępne na półkach, zwłaszcza w przypadku dwudniowej promocji na kawy która kończy się już w sobotę. Sklepy osiedlowe mają zazwyczaj mniejsze zapasy niż duże hipermarkety przy centrach handlowych, więc jeśli zależy ci na konkretnym rodzaju kawy lub kaszy lepiej wybierz większy sklep z lepszym zaopatrzeniem.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.