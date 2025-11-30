Ogromne utrudnienia na torach. Służby szukają człowieka po podejrzeniu potrącenia przez pociąg

30 listopada 2025

Na trasie Warszawa Włochy – Pruszków trwa poważna akcja służb. Jak ustaliliśmy, ruch pociągów został mocno ograniczony po zgłoszeniu o możliwym potrąceniu człowieka przez pociąg. Na miejsce skierowano policję, straż i służby techniczne PKP PLK, które przeczesują torowisko.

To właśnie te działania powodują potężne opóźnienia. Według danych z Portalu Pasażera niektóre składy notują nawet ponad 100 minut spóźnienia. Utrudnienia dotyczą pociągów SKM linii S1, Kolei Mazowieckich oraz składów dalekobieżnych, które przejeżdżają przez odcinek.

Karol Jakubowski, rzecznik PKP PLK, w rozmowie z Warszawą w Pigułce potwierdził, że „między Pruszkowem a stacją Warszawa Włochy mogło dojść do potrącenia człowieka”. Podkreślił jednak, że to wciąż nie jest pewne, a służby „dokładnie sprawdzają każdy metr torów, by wyjaśnić zgłoszenie”.

Do czasu zakończenia działań mogą pojawiać się:

– długie opóźnienia,
– odwołane kursy,
– skrócone relacje pociągów.

PKP PLK apeluje do pasażerów o sprawdzanie aktualnych komunikatów na bieżąco.

