Ogromne zmiany już od jutra! Komunikacja miejska w ferie
Warszawiaku, szykuj się na trudny poniedziałek! Od 17 stycznia do 1 lutego stolica przechodzi w tryb „feryjny”, co dla pasażerów oznacza jedno: duże zmiany w rozkładach. ZTM zawiesza aż 15 linii autobusowych, skraca trasy i nakazuje tramwajom oraz metru jeździć rzadziej
Te autobusy nie wyjadą z zajezdni!
Z powodu mniejszego ruchu w czasie ferii, aż 15 popularnych linii autobusowych zostaje całkowicie zawieszonych. Jeśli korzystasz z poniższych numerów linii, od poniedziałku musisz szukać alternatywy: 160, 171, 196, 225, 256, 263, 308, 320, 332, 340, 356, 809, 815, E-2 oraz Z-8.
Pułapka pod szkołami i pocięte trasy
To jednak nie koniec złych wieści. Linie 121, 142, 150, 152, 176, 211, 319 oraz 518 przestaną realizować tzw. kursy szkolne. Dodatkowo wiele linii ominie kluczowe przystanki:
-
164: nie dojedzie do Powsinka.
-
198: ominie Kościuszki, Narutowicza i Rejtana.
-
201: nie zatrzyma się przy Rodła, Zachodzącego Słońca i Wrocławskiej.
-
L24: pominie przystanki Tabita, Chopina, Pańska, Jasna i Długa.
Skrócono też trasy popularnych połączeń. Linia 521 nie dojedzie do Dworca Centralnego (tylko trasa Falenica-Wiatraczna), 125 kończy na Wiatracznej, 131 na Sadybie, a 187 na Al. Witosa. Zmienione trasy obejmą też linie 192 oraz 326.
Czekasz na mrozie? Tramwaje i Metro zwalniają!
Złe informacje płyną też z torowisk i podziemi.
-
Tramwaje: W szczycie pojawią się co 5 minut (zamiast co 4), a poza szczytem rzadziej – nawet co 15 minut.
-
Metro: Na linii M1 pociągi podjadą co 2:50 min, a na M2 co 3:30 min.
W dni powszednie oraz weekendy zmienią się rozkłady dla kilkudziesięciu innych linii (m.in. 105, 114, 185, 401, 507, 523, 709 i wiele innych). Pełna lista obejmuje ponad 30 numerów!
Zmiany potrwają do 1 lutego
ZTM ostrzega: zmiany obowiązują przez równe dwa tygodnie. Zanim wyjdziesz z domu, koniecznie sprawdź aplikację lub stronę z rozkładami. Jeśli tego nie zrobisz, ryzykujesz spóźnienie i długie minuty czekania na mrozie.
