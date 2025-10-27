Ogromne zmiany w Warszawie na 1 listopada. Sprawdź, gdzie nie wjedziesz samochodem
Wszystkich Świętych to czas wzmożonego ruchu wokół warszawskich cmentarzy. Jak co roku, stolica uruchamia specjalne linie autobusowe i tramwajowe, które ułatwią dojazd na nekropolie. Kierowcy muszą jednak przygotować się na liczne utrudnienia – zamknięte ulice, zakazy parkowania i zmiany kierunków ruchu w rejonie największych cmentarzy. Policja apeluje, by w tych dniach wybierać komunikację miejską zamiast samochodu.
Zbliża się 1 listopada, a wraz z nim tradycyjny wzmożony ruch wokół stołecznych nekropolii. Jak co roku, Warszawski Transport Publiczny uruchamia specjalne linie autobusowe i tramwajowe, które ułatwią dojazd do cmentarzy. Kierowcy muszą przygotować się na poważne zmiany w organizacji ruchu, zakazy parkowania i czasowe zamknięcia ulic. W wielu miejscach priorytet będą miały pojazdy komunikacji miejskiej oraz osoby z odpowiednimi identyfikatorami.
Komunikacja miejska i priorytety dla WTP
Od 31 października do 2 listopada w stolicy zostanie uruchomiona specjalna komunikacja cmentarna. Autobusy i tramwaje Warszawskiego Transportu Publicznego będą miały pierwszeństwo przejazdu w rejonie największych nekropolii – m.in. Cmentarza Bródnowskiego, Powązkowskiego, Północnego, Wolskiego, Rembertowskiego, Marysińskiego i Wilanowskiego.
Część ulic zostanie wyłączona z ruchu samochodowego – przejazd będzie możliwy tylko dla autobusów WTP, taksówek, służb miejskich oraz posiadaczy specjalnych identyfikatorów wydanych przez Zarząd Dróg Miejskich:
- „H” – dla osób prowadzących działalność handlową,
- „T” – dla mieszkańców, osób z niepełnosprawnościami oraz pracowników okolicznych instytucji,
- „M” – dla służb miejskich, państwowych i placówek dyplomatycznych.
Policja i służby porządkowe będą kierować ruchem, a w wielu miejscach obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się i postoju.
Cmentarz Północny – największe zmiany
Najwięcej utrudnień spodziewanych jest w okolicach Cmentarza Północnego. 1 i 2 listopada zostaną zamknięte dla ruchu ulice:
- Wólczyńska (od al. Reymonta do parkingu przy południowej bramie),
- Arkuszowa (od Estrady do Wólczyńskiej),
- Nocznickiego (od Kasprowicza do Wólczyńskiej),
- Wóycickiego (od Wólczyńskiej do parkingu przy głównej bramie),
- Opłotek i Palisadowa (od Wólczyńskiej do Wóycickiego).
Ruch zostanie poprowadzony objazdami ulicami Sokratesa i Conrada, a mieszkańcy wyznaczonych ulic będą poruszać się w jednym kierunku – w stronę Wóycickiego.
Zakaz zatrzymywania się obejmie m.in. ul. Wólczyńską, Estrady i Palisadową. Parkingi będą dostępne przy bramach cmentarza – północnej, południowej i zachodniej.
Cmentarz Bródnowski – duże zmiany i zakazy
Od 1 do 2 listopada zamknięte zostaną ulice w rejonie ronda Żaba, św. Wincentego, Odrowąża i Wysockiego. Utrudnienia obejmą także odcinki ulic Chodeckiej, Kołowej i Gościeradowskiej.
Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy m.in. na ulicach:
- Matki Teresy z Kalkuty (od Rembielińskiej do Ogińskiego),
- Rembielińskiej (od Julianowskiej w stronę Kalkuty),
- Ogińskiego i Smoleńskiej.
Zakaz parkowania będzie obowiązywał m.in. na ulicach Borzymowskiej, Rembielińskiej i Witebskiej. Parkingi zostaną wyznaczone wzdłuż ulic Wysockiego i Matki Teresy z Kalkuty.
Cmentarz Powązkowski i Wojskowy – ograniczenia przy Okopowej
Dla kierowców planujących odwiedzić Cmentarz Powązkowski i Wojskowy przewidziano liczne zamknięcia:
- ul. Powązkowska od Trasy AK do Krasińskiego oraz od Duchnickiej do Okopowej,
- ul. Okopowa w obu kierunkach – od ronda „Radosław” do Anielewicza (z utrzymaniem ruchu dla pojazdów skręcających w Kolską i Spokojną).
Na ulicach Elbląskiej, Krasińskiego, Tatarskiej i Ostroroga obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy. Zakaz parkowania obejmie ul. Powązkowską, Krasińskiego i Piaskową. Parkingi zostaną zorganizowane m.in. na ul. Maczka, Starej Powązkowskiej i Okopowej.
Inne lokalizacje i zmiany
- Rembertów i Marysin – zamknięte ulice Grzybowa i Korkowa, liczne zakazy parkowania.
- Tarchomin – ul. Mehoffera zamknięta od Ordonówny do Myśliborskiej.
- Włochy i Ursus – wyłączona ul. Ryżowa, zakaz zatrzymywania się na Orłów Piastowskich, ruch jednokierunkowy na Rakuszanki.
- Cmentarz Wolski – zamknięta ul. Fort Wola, zmiana kierunków na Sowińskiego i Pustola.
- Cmentarz Wilanowski – zakaz parkowania na ul. Przyczółkowej.
- Służew i Czerniaków – ograniczenia wzdłuż Wałbrzyskiej i Powsińskiej.
Policja apeluje o rozsądek
Stołeczna policja apeluje, by w dniach 1–2 listopada korzystać z komunikacji miejskiej zamiast samochodu. Tłok, czasowe zamknięcia i zmiany kierunków mogą znacznie utrudnić poruszanie się po mieście.
– Najłatwiej, najbezpieczniej i najszybciej na warszawskie cmentarze dojedziemy autobusami i tramwajami – przypomina stołeczny ratusz.
Specjalne rozkłady jazdy linii „cmentarnych” dostępne będą na stronie wtp.waw.pl oraz w aplikacjach mobilnych ZTM.
