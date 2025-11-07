Ogromny cyberatak na Polskę. Wyciekły dane tysięcy osób. Sprawdź, jak się bronić

7 listopada 2025 08:31 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Polska ponownie znalazła się w centrum działań cyberprzestępców. W nocy z 1 na 2 listopada doszło do zmasowanego ataku hakerskiego na serwis finansowy SuperGrosz, z którego wykradziono dane tysięcy użytkowników. Informację potwierdził wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, ostrzegając, że sytuacja jest „poważna i wymaga natychmiastowych działań ochronnych”.

Fot. Warszawa w Pigułce

Wyciek danych Polaków – w rękach hakerów pełne profile użytkowników

Jak przekazał resort cyfryzacji, skradzione zostały nie tylko podstawowe dane, ale również pełne zestawy informacji umożliwiające identyfikację tożsamości. Wśród nich znalazły się imiona, nazwiska, adresy e-mail, numery PESEL, dane z dowodów osobistych, telefony, numery kont bankowych, a nawet dane o zatrudnieniu i stanie cywilnym.

Według śledczych za atakiem może stać zorganizowana grupa hakerów z Europy Wschodniej. Dane miały już pojawić się na zamkniętych forach w darknecie, gdzie są sprzedawane przestępcom finansowym.

Apel rządu: natychmiast zastrzeż PESEL i zmień hasła

Minister Krzysztof Gawkowski zaapelował do klientów SuperGrosz, by natychmiast zastrzegli swój numer PESEL w aplikacji mObywatel oraz zmienili hasła do wszystkich serwisów, w których używali podobnych danych logowania.

– To nie jest incydent techniczny, to cyberatak o charakterze systemowym – powiedział wicepremier. – Hakerzy uderzyli w prywatność obywateli, wykorzystując zaawansowane metody infiltracji.

Wkrótce uruchomiony zostanie nowy serwis bezpiecznedane.gov.pl, w którym każdy Polak będzie mógł sprawdzić, czy jego dane znalazły się wśród skradzionych.

Jak się chronić po cyberataku – poradnik dla użytkowników

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa przypominają, że najważniejsze działania, które należy podjąć natychmiast, to:

  1. Zastrzeż PESEL w aplikacji mObywatel lub przez serwis gov.pl, by uniemożliwić wzięcie kredytu na twoje dane.

  2. Zmień wszystkie hasła, szczególnie do kont bankowych i finansowych. Używaj długich, unikalnych haseł.

  3. Włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA), które uniemożliwia logowanie bez potwierdzenia na telefonie.

  4. Nie klikaj w podejrzane linki z wiadomości SMS, e-maili lub komunikatorów – mogą prowadzić do stron phishingowych.

  5. Monitoruj swoje rachunki bankowe i BIK – sprawdzaj, czy ktoś nie zaciągnął kredytu na twoje dane.

  6. Zgłaszaj każdą próbę wyłudzenia do CERT Polska lub na stronie incydent.cert.pl.

Rosnąca fala ataków w Polsce

To już kolejny duży cyberatak w ostatnich tygodniach. Wcześniej celem hakerów padło biuro podróży Itaka, a kilka dni temu atakowano serwery administracji publicznej. Służby bezpieczeństwa potwierdzają, że liczba prób włamań do polskich systemów wzrosła w tym roku aż o 60 procent.

Specjaliści ostrzegają, że celem ataków coraz częściej stają się nie tylko firmy finansowe, ale również szpitale, media i jednostki samorządowe.

Co to oznacza dla czytelnika

Wyciek danych to nie abstrakcja, ale realne zagrożenie, które może dotyczyć każdego. Kradzież tożsamości może skończyć się utratą pieniędzy, problemami z kredytem, a nawet sprawami sądowymi. Dlatego nie warto czekać – zabezpiecz swoje dane dziś, zanim ktoś zrobi to za ciebie.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl