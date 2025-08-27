Ogromny pożar na trasie S8. Auto stanęło w płomieniach
Funkcjonariusze IV Oddziału Terenowego straży miejskiej wykazali się błyskawiczną reakcją podczas patrolu w rejonie ulicy Szeligowskiej. W trakcie rutynowej służby zauważyli gęsty, ciemny dym unoszący się nad trasą szybkiego ruchu S8 i natychmiast ruszyli w stronę zagrożenia.
Płonący samochód dostawczy
Na pasie technicznym trasy strażnicy zlokalizowali samochód dostawczy, którego kabina była już prawie całkowicie objęta ogniem. Funkcjonariusze włączyli sygnały w radiowozie, zablokowali pas ruchu, aby zabezpieczyć miejsce zdarzenia, i sprawdzili, czy w pojeździe nie znajdują się osoby poszkodowane. Na szczęście zarówno kierowca, jak i pasażer zdążyli w porę opuścić samochód.
Błyskawiczne działania służb
Strażnicy miejscy wezwali na miejsce straż pożarną, policję oraz pogotowie ratunkowe. Jednocześnie zabezpieczali okolicę wzdłuż Alei Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku, aby umożliwić szybki przejazd służbom ratunkowym. Na czas akcji gaśniczej konieczne było zamknięcie obu pasów ruchu w kierunku Janek, co spowodowało chwilowe utrudnienia dla kierowców.
Sytuacja została opanowana
Straż pożarna szybko poradziła sobie z ogniem, a po dokładnym sprawdzeniu pojazdu i miejsca zdarzenia ruch na trasie został wznowiony. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a dzięki szybkiej reakcji służb udało się uniknąć poważniejszych konsekwencji.
Co to oznacza dla czytelników
Zdarzenie pokazuje, jak ważna jest czujność i szybkie działanie służb ratunkowych. Jeśli znajdziesz się w pobliżu podobnego wypadku:
-
zachowaj spokój,
-
nie zbliżaj się do płonącego pojazdu,
-
stosuj się do poleceń służb,
-
unikaj blokowania przejazdu jednostek ratunkowych.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.