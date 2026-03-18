Ogromny pożar na Żeraniu. Gęsty dym widać z kilkunastu kilometrów
Warszawa mierzy się z poważnym zagrożeniem. Na Żeraniu wybuchł duży pożar, którego skutki widać w wielu częściach miasta. Nad okolicą unosi się gęsty, ciemny dym, widoczny nawet z kilkunastu kilometrów.
Sytuacja rozwija się dynamicznie, a służby są na miejscu.
Ogień i dym nad północną Warszawą
Do zdarzenia doszło na terenie Żerania. Nad dzielnicą szybko pojawił się potężny słup dymu, który z każdą minutą stawał się coraz bardziej intensywny. Świadkowie relacjonują, że chmura była widoczna nie tylko w bezpośrednim sąsiedztwie, ale także w odległych częściach stolicy.
Zaniepokojeni mieszkańcy publikują zdjęcia i nagrania w mediach społecznościowych. W wielu miejscach czuć zapach spalenizny.
Na miejsce ruszyły służby
Do akcji natychmiast skierowano jednostki straży pożarnej. Strażacy prowadzą działania gaśnicze i starają się opanować ogień, który objął znaczną powierzchnię.
Na miejscu pracuje wiele zastępów, a teren został zabezpieczony. Trwa ustalanie przyczyn pożaru oraz dokładnej skali zdarzenia.
Utrudnienia i możliwe zagrożenia
W związku z akcją gaśniczą mogą występować utrudnienia w ruchu w okolicach Żerania. Służby apelują o omijanie tego rejonu i zachowanie szczególnej ostrożności.
Gęsty dym może być uciążliwy dla mieszkańców, zwłaszcza osób starszych i dzieci. Warto zamknąć okna i ograniczyć przebywanie na zewnątrz w bezpośredniej okolicy zdarzenia.
Co to oznacza dla mieszkańców
Pożar na taką skalę to nie tylko spektakularne widowisko, ale realne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. Dym unoszący się nad miastem może pogarszać jakość powietrza nawet w oddalonych dzielnicach.
Jeśli znajdujesz się w pobliżu, unikaj wychodzenia z domu i śledź komunikaty służb. W przypadku pogorszenia samopoczucia należy skontaktować się z odpowiednimi służbami.
