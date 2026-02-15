Okazja dla milionów Polaków. Możesz zyskać nawet 1000 zł dofinansowania
Wada wzroku stała się w Polsce problemem cywilizacyjnym, a wizyta w salonie optycznym to dla wielu rodzin wydatek rzędu kilkunastu setek złotych. Choć ceny zaawansowanych szkieł progresywnych czy powłok ochronnych mogą przyprawić o zawrót głowy, miliony Polaków nie zdają sobie sprawy, że mają prawo do konkretnych dopłat. Łącząc dostępne mechanizmy wsparcia, możesz zyskać nawet 1000 zł dofinansowania. Co najważniejsze, pieniądze te nie są zarezerwowane wyłącznie dla pracowników biurowych – na pomoc finansową mogą liczyć także seniorzy, dzieci oraz przedsiębiorcy.
Konieczność korekcji wzroku dotyczy już ponad połowy dorosłych obywateli, a standardowy rachunek u optyka rzadko zamyka się w kwocie niższej niż 600–800 złotych. W dobie wszechobecnych smartfonów i pracy przed monitorem, okulary przestały być dodatkiem, a stały się niezbędnym narzędziem codziennego funkcjonowania. Aby nie nadwyrężać domowego budżetu, warto poznać ścieżki refundacji, które pozwalają na znaczące obniżenie kosztów zakupu szkieł, a nawet nowoczesnych soczewek kontaktowych.
Co to oznacza dla Ciebie? Dwa źródła gotówki na wzrok
System wsparcia w Polsce opiera się na dwóch filarach: obowiązkach pracodawcy oraz świadczeniach z Narodowego Funduszu Zdrowia. Umiejętne skorzystanie z obu tych dróg pozwala na niemal całkowite sfinansowanie korekcji wzroku.
- Dofinansowanie od pracodawcy: Jeśli pracujesz przy monitorze, firma ma obowiązek dołożyć się do Twoich okularów. Od listopada 2023 roku przepisy te obejmują również soczewki kontaktowe, o ile lekarz medycyny pracy uzna je za niezbędne.
- Refundacja NFZ: Jest dostępna dla każdego ubezpieczonego – od uczniów, przez osoby na samozatrudnieniu, aż po emerytów. NFZ finansuje szkła i specjalistyczne soczewki twarde czy hybrydowe.
- Kumulacja środków: Łącząc dopłatę z zakładu pracy (średnio 400–800 zł) z refundacją NFZ (do 350–600 zł), możesz uzyskać kwotę oscylującą wokół 1000 zł.
Pracodawca musi zapłacić. Ile możesz wynegocjować?
Zgodnie z przepisami BHP, każda osoba zatrudniona na umowę o pracę, która spędza co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy przed ekranem, ma prawo do korekcji wzroku na koszt firmy. Choć ustawa nie podaje sztywnej kwoty, standardem rynkowym są dopłaty rzędu 300–400 złotych. W sektorach takich jak IT czy finanse, gdzie wzrok jest szczególnie obciążony, benefity te sięgają często nawet 800 złotych.
Aby otrzymać zwrot, musisz posiadać zaświadczenie od lekarza medycyny pracy wydane podczas badań okresowych lub wstępnych. Z fakturą imienną wystawioną na Twoje dane udajesz się do działu kadr, który zwraca Ci ustaloną w regulaminie kwotę. To najprostsza droga do uzyskania „darmowych” okularów.
NFZ dokłada do szkieł i soczewek. Jakie są limity w 2026 roku?
Dla osób, które nie pracują na etacie, głównym źródłem wsparcia pozostaje Narodowy Fundusz Zdrowia. Kwoty refundacji zależą od stopnia wady wzroku oraz rodzaju pomocy optycznej. Warto pamiętać, że Fundusz płaci za szkła (soczewki okularowe), ale oprawki musisz wybrać i sfinansować we własnym zakresie.
Na jakie kwoty możesz liczyć?
Standardowe szkła okularowe: Maksymalna dopłata wynosi do 350 zł.
Specjalistyczne soczewki kontaktowe: W przypadku wad wymagających soczewek twardych lub hybrydowych, dofinansowanie wzrasta do 600 zł.
Pomoce dla słabowidzących: Fundusz finansuje również lupy, monookulary oraz protezy oka.
Jak sfinalizować zakup, by dostać pełne dofinansowanie?
Proces uzyskania środków wymaga zachowania odpowiedniej kolejności działań. Pamiętaj, że refundacja z NFZ wymaga recepty od okulisty, który ma podpisaną umowę z Funduszem.
- Wizyta u lekarza: Udaj się do okulisty (na NFZ lub prywatnie, o ile ma uprawnienia do wystawiania zleceń na wyroby medyczne).
- Potwierdzenie zlecenia: Zlecenie na okulary jest obecnie zazwyczaj wystawiane w formie elektronicznej (e-zlecenie), co od razu pozwala na realizację w salonie optycznym.
- Zakup i faktura: Wybierając okulary, poproś o fakturę imienną. Jeśli ubiegasz się o zwrot od pracodawcy, upewnij się, że dane na fakturze są zgodne z wymogami Twojej firmy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.