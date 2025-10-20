Okazja na rynku nieruchomości! Wojsko pozbywa się lokali.
Wojsko sprzedaje mieszkania także w Warszawie. Ceny startują od 339 tys. zł. Osoby szukające mieszkania na sprzedaż w stolicy i innych dużych miastach Polski powinny zwrócić uwagę na oferty wystawiane przez Agencja Mienia Wojskowego (AMW).
Agencja ogłasza regularne przetargi na lokale, często w cenach znacznie niższych niż rynkowe. Wśród najnowszych propozycji znalazło się mieszkanie na warszawskiej Ochocie o powierzchni 17,17 m², wycenione na 339 tys. zł. Lokal położony jest około 3 km od centrum, w budynku z windą, z pełnymi instalacjami.
Co trzeba wiedzieć o ofertach AMW
Lokale dostępne w najniższych cenach często wymagają remontu, co warto uwzględnić przy kalkulacjach. Przykładem jest także mieszkanie przy ul. Deotymy 54 na Woli – 18,49 m² na I piętrze, wywoławcza cena 340 tys. zł. Warunki udziału w przetargach, harmonogramy i dokumentacja znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej AMW.
Tylko Warszawa? Nie tylko
AMW działa również poza stolicą. W ofercie znajdują się lokale w Poznaniu i Toruniu – na przykład mieszkanie 49 m² przy ul. Głuszyna 222A w Poznaniu czy 64,30 m² lokal przy ul. Piastowskiej 3/2 w Toruniu. Oznacza to, że zainteresowani zakupem mieszkania w atrakcyjnych cenach mają szansę również w innych miastach.
Dlaczego warto się przyglądać tym ofertom
Tego typu przetargi to okazja na wejście na rynek nieruchomości po niższych kosztach wejścia. Dla osób szukających mieszkania inwestycyjnego lub pierwszy krok w stronę „własnego M”, propozycje AMW mogą być ciekawą alternatywą. Należy jednak dokładnie przeanalizować stan techniczny mieszkania, zakres wymaganego remontu oraz koszty dodatkowe.
Zachęta do działania
Jeśli rozważasz zakup mieszkania lub lokalu inwestycyjnego, warto sprawdzić aktualne przetargi AMW. Niskie ceny wywoławcze tylko pozornie wydają się łatwą okazją decyzję warto podejmować świadomie, z pełnym obrazem kosztów i wymagań.
Źródło: businessinsider.com.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.