Operatorzy komórkowi wyłączają starą sieć. Polacy muszą się przygotować
Operatorzy komórkowi w Polsce przygotowują się do kolejnego etapu zmian technologicznych. Po wygaszaniu sieci 3G coraz wyraźniej widać plany dotyczące 2G, a pierwsze konkretne daty już się pojawiły. Dla większości użytkowników zmiany będą niezauważalne, ale część starszych urządzeń może w najbliższych latach stracić dostęp do sieci.
Koniec starej sieci w Polsce. Operatorzy przygotowują się do zmian
Operatorzy telekomunikacyjni w Polsce stopniowo odchodzą od starszych technologii mobilnych. Po wygaszaniu 3G coraz więcej mówi się o przyszłości sieci 2G. Pierwsze konkretne terminy już się pojawiły, a kolejne firmy wskazują orientacyjne plany. Dla części użytkowników może to oznaczać konieczność zmian sprzętu.
Zmiany w sieciach komórkowych. Najpierw 3G, teraz 2G
W ostatnich latach operatorzy skupiali się na wyłączaniu sieci 3G. Proces ten w wielu przypadkach już się zakończył lub jest na finiszu.
– T-Mobile zakończył wygaszanie 3G w 2023 roku
– Orange zakończył proces w listopadzie 2025 roku
– Play planuje zakończenie do końca 2027 roku
– Plus rozpocznie proces nie wcześniej niż pod koniec 2026 roku
Teraz uwaga branży przenosi się na starszą technologię 2G.
T-Mobile jako pierwszy z konkretną datą
T-Mobile jako jedyny operator podał oficjalny termin dotyczący sieci 2G.
Zasięg 2G będzie gwarantowany do 31 grudnia 2027 roku, a od 2028 roku operator planuje stopniowe ograniczanie tej technologii.
To oznacza, że część urządzeń korzystających wyłącznie z 2G może w przyszłości stracić dostęp do sieci.
Orange celuje w 2030 rok
Orange zakończył już wygaszanie 3G i planuje kolejne kroki.
Zgodnie z informacjami operatora, sieć 2G ma zostać wycofana do 2030 roku. Firma zapowiada, że będzie informować klientów z wyprzedzeniem.
Obecnie zasięg 2G nadal obejmuje niemal cały kraj i pozostaje ważny dla starszych urządzeń.
Play i Plus bez oficjalnych dat
Play oraz Plus nie przedstawiły jeszcze konkretnych harmonogramów dla 2G.
– Play wygasza 3G etapami do końca 2027 roku
– Plus planuje rozpoczęcie wygaszania 3G pod koniec 2026 roku
Nieoficjalnie mówi się, że decyzje dotyczące 2G pojawią się po zakończeniu tych procesów.
Dlaczego operatorzy wyłączają stare sieci?
Powodem zmian jest rozwój nowoczesnych technologii, takich jak LTE i 5G.
Starsze sieci zajmują częstotliwości, które mogą być wykorzystane do:
– szybszego internetu mobilnego
– lepszej jakości połączeń
– zwiększenia pojemności sieci
To standardowy kierunek zmian obserwowany w wielu krajach.
Kto może odczuć zmiany?
Dla większości użytkowników zmiany będą niezauważalne, ale problemy mogą dotyczyć:
– bardzo starych telefonów obsługujących tylko 2G lub 3G
– prostych telefonów bez LTE
– urządzeń technicznych (np. alarmów, liczników, GPS)
Nowoczesne smartfony z LTE i VoLTE nie powinny mieć problemów.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź swój sprzęt
– sprawdź, czy Twój telefon obsługuje LTE (4G)
– upewnij się, że urządzenie wspiera VoLTE
– zwróć uwagę na starsze urządzenia w domu lub firmie
– śledź komunikaty swojego operatora
– rozważ wymianę sprzętu z wyprzedzeniem
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.