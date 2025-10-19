Orange ostrzega użytkowników. Liczby robią wrażenie i budzą niepokój
Raport CERT Orange Polska odsłania skalę zagrożeń, z jaką muszą mierzyć się internauci. Tylko w lipcu i sierpniu 2025 roku zablokowano aż 140 tysięcy niebezpiecznych domen internetowych. To ponad trzykrotnie więcej niż rok wcześniej.
Dzięki działającej w sieci Orange CyberTarczy udało się ochronić ponad 1,6 miliona osób, które próbowały kliknąć w niebezpieczne linki. Aż 70 procent fałszywych stron dotyczyło rzekomych inwestycji – oszustwa te w krótkim czasie stały się najczęściej wykorzystywaną metodą wyłudzeń.
Sztuczna inteligencja w służbie cyberprzestępców
Eksperci alarmują, że oszuści sięgają po nowe narzędzia. Coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję do tworzenia grafik i filmów z udziałem znanych osób. Deepfake’i z celebrytami czy politykami mają przekonywać do udziału w fałszywych projektach inwestycyjnych. Według danych KNF, w ponad jednej czwartej przypadków przestępcy podszywają się pod wizerunki polityków, a w 14 procentach – celebrytów.
Młodzi najłatwiejszym celem
Szczególnie narażone są osoby poniżej 44. roku życia. Aż 37 procent z nich padło ofiarą prób wyłudzeń lub kradzieży danych – wynika z badań ChronPESEL.pl i KRD. Cyberprzestępcy doskonale wiedzą, że młodzi korzystają głównie z mediów społecznościowych i tam kierują swoje kampanie. Fałszywe reklamy na Facebooku, Instagramie czy TikToku obiecują szybki zysk, a w rzeczywistości prowadzą do utraty pieniędzy.
Nie tylko fałszywe inwestycje
W wakacje wiele zagrożeń dotyczyło również oszustw płatniczych, w tym tzw. „oszustwa na kupującego”. Fałszywe linki do płatności stanowiły niemal 20 procent wszystkich wykrytych stron. Równocześnie odnotowano nasilenie ataków DDoS, które momentami osiągały ponad 10 tysięcy prób dziennie. Coraz częściej stosowana jest też technika „carpet bombing”, uderzająca w całe podsieci.
CyberTarcza działa już dekadę
W całym 2024 roku CyberTarcza zablokowała rekordowe 305 tysięcy niebezpiecznych stron i ochroniła 4,85 miliona klientów. System Orange pracuje w czasie rzeczywistym, automatycznie blokując zagrożenia i wykorzystując algorytmy wspierane przez sztuczną inteligencję.
Co to oznacza dla internautów
Eksperci ostrzegają – każda osoba korzystająca z internetu musi zachować ostrożność. Nie należy ufać reklamom obiecującym szybkie zyski, nawet jeśli widać w nich twarze znanych osób. Warto korzystać z narzędzi bezpieczeństwa oferowanych przez operatorów, regularnie aktualizować oprogramowanie i zgłaszać podejrzane wiadomości do CERT Orange Polska.
Skala zagrożeń rośnie lawinowo, ale jednocześnie coraz więcej osób unika kliknięcia w niebezpieczne linki. To dowód, że edukacja przynosi efekty – jednak cyberprzestępcy wciąż szukają nowych sposobów, by wyłudzić dane i pieniądze.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.