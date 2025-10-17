Orban po rozmowie z Putinem! Przygotowania do szczytu USA–Rosja nabierają tempa.

Orban po rozmowie z Putinem: przygotowania do szczytu USA–Rosja idą pełną parą. Premier Węgier Viktor Orban ujawnił, że rozmawiał z Władimirem Putinem, a przygotowania do zapowiadanego szczytu Rosja–USA nabrały tempa.

Według Orbana spotkanie, które ma odbyć się w Budapeszcie, staje się coraz bardziej realne, choć wciąż brakuje dokładnej daty i szczegółów.

Budapeszt w centrum światowej polityki

Wybór Węgier na miejsce szczytu nie jest przypadkowy. Orban od lat kreuje się na polityka zdolnego do prowadzenia rozmów zarówno z Zachodem, jak i z Moskwą. Budapeszt, dzięki tej strategii, może stać się sceną jednego z najważniejszych wydarzeń dyplomatycznych ostatnich lat.

Tematy rozmów

Choć oficjalny program spotkania nie został jeszcze ujawniony, nie ma wątpliwości, że głównym tematem będzie wojna w Ukrainie i próby wypracowania warunków zawieszenia broni. Na stole mogą znaleźć się również kwestie sankcji gospodarczych, bezpieczeństwa energetycznego i przyszłej roli Stanów Zjednoczonych oraz Rosji w architekturze bezpieczeństwa w Europie.

Nadzieje i sceptycyzm

Orban mówi o pełnej mobilizacji przygotowań, ale eksperci podchodzą do sprawy ostrożnie. Wielu analityków uważa, że same rozmowy to jeszcze nie przełom i że spotkanie może okazać się bardziej politycznym gestem niż początkiem realnego procesu pokojowego.

Świat czeka na decyzję

Zapowiedź szczytu USA–Rosja sprawiła, że oczy całego świata zwróciły się w stronę Budapesztu. Jeśli dojdzie do rozmów, mogą one okazać się kluczowe dla przyszłości Ukrainy i bezpieczeństwa w Europie. Ale dopóki nie ustalono daty i konkretnych warunków, spotkanie pozostaje wielką niewiadomą.

 

 

