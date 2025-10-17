Orban po rozmowie z Putinem! Przygotowania do szczytu USA–Rosja nabierają tempa.
Orban po rozmowie z Putinem: przygotowania do szczytu USA–Rosja idą pełną parą. Premier Węgier Viktor Orban ujawnił, że rozmawiał z Władimirem Putinem, a przygotowania do zapowiadanego szczytu Rosja–USA nabrały tempa.
Według Orbana spotkanie, które ma odbyć się w Budapeszcie, staje się coraz bardziej realne, choć wciąż brakuje dokładnej daty i szczegółów.
Budapeszt w centrum światowej polityki
Wybór Węgier na miejsce szczytu nie jest przypadkowy. Orban od lat kreuje się na polityka zdolnego do prowadzenia rozmów zarówno z Zachodem, jak i z Moskwą. Budapeszt, dzięki tej strategii, może stać się sceną jednego z najważniejszych wydarzeń dyplomatycznych ostatnich lat.
Tematy rozmów
Choć oficjalny program spotkania nie został jeszcze ujawniony, nie ma wątpliwości, że głównym tematem będzie wojna w Ukrainie i próby wypracowania warunków zawieszenia broni. Na stole mogą znaleźć się również kwestie sankcji gospodarczych, bezpieczeństwa energetycznego i przyszłej roli Stanów Zjednoczonych oraz Rosji w architekturze bezpieczeństwa w Europie.
Nadzieje i sceptycyzm
Orban mówi o pełnej mobilizacji przygotowań, ale eksperci podchodzą do sprawy ostrożnie. Wielu analityków uważa, że same rozmowy to jeszcze nie przełom i że spotkanie może okazać się bardziej politycznym gestem niż początkiem realnego procesu pokojowego.
Świat czeka na decyzję
Zapowiedź szczytu USA–Rosja sprawiła, że oczy całego świata zwróciły się w stronę Budapesztu. Jeśli dojdzie do rozmów, mogą one okazać się kluczowe dla przyszłości Ukrainy i bezpieczeństwa w Europie. Ale dopóki nie ustalono daty i konkretnych warunków, spotkanie pozostaje wielką niewiadomą.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.