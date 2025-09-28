Orlen i Poczta Polska konsolidują rynek paczek. Łączą siły przeciw zagranicznym firmom.
Porozumienie gigantów, Orlen i Poczta Polska podpisały strategiczne porozumienie, które może odmienić krajobraz usług kurierskich w Polsce. Zgodnie z planem połączą swoje sieci paczkomatów i infrastruktury, tworząc operatora zdolnego konkurować z liderami branży.
Orlen Paczka wnosi do współpracy około 14 tysięcy punktów, w tym automaty paczkowe, a Poczta Polska — ponad 20 tysięcy miejsc obsługi przesyłek, w tym placówki pocztowe i punkty partnerskie. Razem mają osiągnąć ponad 30 tysięcy punktów odbioru przesyłek.
Na początku Poczta obejmie mniejszościowy pakiet udziałów w Orlen Paczka, z opcją przejęcia całej firmy w przyszłości. Integracja obejmie wymianę automatów, konsolidację logistyki oraz rozwój wspólnej sieci obsługi.
To porozumienie to odpowiedź na rosnącą presję rynku e-commerce oraz potrzebę budowy silnego, krajowego konkurenta dla firm kurierskich zagranicznych. Nowy podmiot ma szansę stać się fundamentem dla państwowego gracza na rynku KEP (kurier, ekspres, paczka).
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.