Orlen obniża ceny paliw. To już czwarta zmiana w tym tygodniu
Orlen po raz kolejny obniżył hurtowe ceny paliw, kontynuując spadkowy trend z ostatnich dni. Najmocniej tanieje olej napędowy, a zmiany mogą wkrótce przełożyć się na niższe ceny na stacjach w całej Polsce.
Kolejna obniżka w hurcie. Diesel tańszy o blisko 100 zł
W sobotę ceny paliw w hurcie zostały ponownie obniżone. Olej napędowy Ekodiesel kosztuje obecnie 6119 zł za m³, co oznacza spadek o 98 zł w porównaniu do poprzedniego dnia.
Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 również potaniała – jej cena wynosi 5535 zł za m³, czyli o 50 zł mniej niż wcześniej.
To już czwarta obniżka w tym tygodniu, co pokazuje wyraźny trend spadkowy na rynku hurtowym.
Seria spadków. Ceny paliw obniżane dzień po dniu
Obniżki zaczęły się w środę i były kontynuowane każdego dnia:
– środa: diesel -39 zł, benzyna -22 zł
– czwartek: diesel -84 zł, benzyna -48 zł
– piątek: diesel -125 zł, benzyna -53 zł
– sobota: diesel -98 zł, benzyna -50 zł
Łącznie oznacza to znaczący spadek cen w bardzo krótkim czasie.
Ceny maksymalne na stacjach. Nowe limity już obowiązują
Od końca marca w Polsce obowiązują maksymalne ceny paliw, wprowadzone w ramach pakietu regulacyjnego. Na ich podstawie ustalane są najwyższe możliwe ceny na stacjach.
Obecnie maksymalne stawki wynoszą:
– 6,35 zł/l dla benzyny 95
– 6,85 zł/l dla benzyny 98
– 7,03 zł/l dla oleju napędowego
To spadek względem poprzednich dni, gdy ceny były wyższe o kilka groszy na litrze.
Podatki niższe tylko do połowy maja. Co dalej?
Na ceny paliw wpływają także obowiązujące regulacje podatkowe. Obniżony VAT na poziomie 8 proc. oraz niższa akcyza obowiązują do 15 maja.
Po tym terminie możliwe są zmiany cen, jeśli regulacje nie zostaną przedłużone.
Warszawa i duże miasta. Kierowcy mogą szybciej odczuć zmiany
W dużych miastach, takich jak Warszawa, zmiany cen hurtowych często szybciej przekładają się na ceny detaliczne. Wynika to z dużej konkurencji między stacjami paliw.
Kierowcy w stolicy mogą zauważyć spadki cen już w najbliższych dniach. W praktyce różnice mogą wynosić kilka groszy na litrze, ale przy większych tankowaniach oznacza to realne oszczędności.
Co to oznacza dla Ciebie? Możesz zapłacić mniej za paliwo
– ceny paliw w hurcie spadają już czwarty dzień z rzędu
– największe obniżki dotyczą oleju napędowego
– ceny na stacjach mogą spaść w najbliższych dniach
– obecne limity cen obowiązują tylko do 15 maja
– warto obserwować ceny, bo sytuacja może się szybko zmienić
