Orlen obniża ceny paliw. To już czwarta zmiana w tym tygodniu

9 maja 2026 10:31 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Orlen po raz kolejny obniżył hurtowe ceny paliw, kontynuując spadkowy trend z ostatnich dni. Najmocniej tanieje olej napędowy, a zmiany mogą wkrótce przełożyć się na niższe ceny na stacjach w całej Polsce.

Dystrybutor paliwa. Fot. Warszawa w Pigułce
Ceny paliw spadają kolejny raz w tym tygodniu. Diesel tanieje najmocniej

Kolejna obniżka w hurcie. Diesel tańszy o blisko 100 zł

W sobotę ceny paliw w hurcie zostały ponownie obniżone. Olej napędowy Ekodiesel kosztuje obecnie 6119 zł za m³, co oznacza spadek o 98 zł w porównaniu do poprzedniego dnia.

Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 również potaniała – jej cena wynosi 5535 zł za m³, czyli o 50 zł mniej niż wcześniej.

To już czwarta obniżka w tym tygodniu, co pokazuje wyraźny trend spadkowy na rynku hurtowym.

Seria spadków. Ceny paliw obniżane dzień po dniu

Obniżki zaczęły się w środę i były kontynuowane każdego dnia:

– środa: diesel -39 zł, benzyna -22 zł
– czwartek: diesel -84 zł, benzyna -48 zł
– piątek: diesel -125 zł, benzyna -53 zł
– sobota: diesel -98 zł, benzyna -50 zł

Łącznie oznacza to znaczący spadek cen w bardzo krótkim czasie.

Ceny maksymalne na stacjach. Nowe limity już obowiązują

Od końca marca w Polsce obowiązują maksymalne ceny paliw, wprowadzone w ramach pakietu regulacyjnego. Na ich podstawie ustalane są najwyższe możliwe ceny na stacjach.

Obecnie maksymalne stawki wynoszą:

6,35 zł/l dla benzyny 95
6,85 zł/l dla benzyny 98
7,03 zł/l dla oleju napędowego

To spadek względem poprzednich dni, gdy ceny były wyższe o kilka groszy na litrze.

Podatki niższe tylko do połowy maja. Co dalej?

Na ceny paliw wpływają także obowiązujące regulacje podatkowe. Obniżony VAT na poziomie 8 proc. oraz niższa akcyza obowiązują do 15 maja.

Po tym terminie możliwe są zmiany cen, jeśli regulacje nie zostaną przedłużone.

Warszawa i duże miasta. Kierowcy mogą szybciej odczuć zmiany

W dużych miastach, takich jak Warszawa, zmiany cen hurtowych często szybciej przekładają się na ceny detaliczne. Wynika to z dużej konkurencji między stacjami paliw.

Kierowcy w stolicy mogą zauważyć spadki cen już w najbliższych dniach. W praktyce różnice mogą wynosić kilka groszy na litrze, ale przy większych tankowaniach oznacza to realne oszczędności.

Co to oznacza dla Ciebie? Możesz zapłacić mniej za paliwo

– ceny paliw w hurcie spadają już czwarty dzień z rzędu
– największe obniżki dotyczą oleju napędowego
– ceny na stacjach mogą spaść w najbliższych dniach
– obecne limity cen obowiązują tylko do 15 maja
– warto obserwować ceny, bo sytuacja może się szybko zmienić

