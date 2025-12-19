Orlen ogłasza świąteczną promocję! Tanie tankowanie nawet do 6 stycznia
Świąteczne podróże mogą w tym roku mniej obciążyć portfele kierowców. Orlen ogłosił start długiej promocji paliwowej, która potrwa od 19 grudnia do 6 stycznia 2026 roku i pozwoli zatankować benzynę oraz olej napędowy w niższej cenie na stacjach w całej Polsce.
Świąteczne i noworoczne wyjazdy mogą być w tym roku tańsze. Orlen ogłosił start specjalnej promocji paliwowej, która obejmie okres od 19 grudnia do 6 stycznia 2026 roku. Akcja potrwa niemal trzy tygodnie i będzie dostępna na stacjach w całej Polsce.
Tanie tankowanie na święta i Nowy Rok
Promocja świąteczno-noworoczna wraca po ubiegłorocznym sukcesie. Spółka podkreśla, że poprzednia edycja przyciągnęła miliony kierowców, dlatego zdecydowano się ponownie wprowadzić rabaty w okresie zwiększonego ruchu na drogach.
Jak wyjaśnia prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, celem akcji jest realne wsparcie Polaków planujących podróże w czasie świąt i dni wolnych na przełomie roku. To właśnie wtedy wielu kierowców pokonuje długie trasy, odwiedzając rodzinę lub wyjeżdżając na wypoczynek.
Ile wynosi rabat i kto może z niego skorzystać
Podstawowy warunek udziału w promocji to korzystanie z aplikacji Orlen Vitay. Po aktywowaniu kuponu użytkownik otrzymuje rabat w wysokości 20 groszy na litrze benzyny lub oleju napędowego.
Orlen przewidział również wyższe zniżki dla klientów, którzy zdecydują się na zakupy pozapaliwowe. Zakup kawy, hot doga, napoju lub innego produktu dostępnego w ofercie Stop Cafe zwiększa rabat do 35 groszy na litrze paliwa.
Limity tankowania w ramach promocji
Akcja obejmuje maksymalnie trzy tankowania na jednego użytkownika aplikacji. Każde z nich może dotyczyć do 50 litrów paliwa, co oznacza, że w trakcie trwania promocji jeden kierowca może zatankować łącznie do 150 litrów benzyny lub oleju napędowego z rabatem.
Promocja obowiązuje wyłącznie w okresie od 19 grudnia 2025 roku do 6 stycznia 2026 roku, co czyni ją jedną z dłuższych akcji paliwowych organizowanych przez spółkę w ostatnich latach.
Element długofalowej strategii Orlenu
Świąteczna promocja wpisuje się w strategię rozwoju programu lojalnościowego Orlen Vitay. Spółka konsekwentnie łączy atrakcyjne ceny paliw z ofertą gastronomiczną i sklepową, zachęcając klientów do częstszych wizyt na stacjach.
Cyfrowy charakter promocji pozwala na lepsze dopasowanie ofert do użytkowników i skuteczniejszą komunikację w kluczowym okresie sprzedażowym. Orlen podkreśla, że takie działania wzmacniają lojalność klientów i zwiększają konkurencyjność sieci na rynku detalicznym.
