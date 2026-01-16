Orlen wprowadza nowe zasady rozliczeń paliwa. Zmiany zaczną obowiązywać od lutego

16 stycznia 2026 10:47 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Od 1 lutego 2026 roku na stacjach Orlen zmienią się zasady rozliczania tankowań firmowych. Koncern rezygnuje z faktur papierowych i PDF, przechodząc wyłącznie na Krajowy System e-Faktur. Nowe obowiązki obejmą przedsiębiorców korzystających z paliwa w działalności gospodarczej.

Fot. Shutterstock

Zobacz również:

 

Od 1 lutego Orlen zmienia zasady tankowania dla firm. Co muszą wiedzieć przedsiębiorcy

Od 1 lutego 2026 roku zmienia się sposób rozliczania tankowań na stacjach Orlen. Nowe zasady obejmą niemal wszystkich klientów biznesowych i oznaczają koniec faktur papierowych oraz dokumentów PDF wystawianych przy dystrybutorze. Koncern dostosowuje swoje procedury do obowiązkowego systemu e-fakturowania, który zacznie działać dla dużych podatników VAT.

Co się zmienia?

Najważniejsza zmiana dotyczy sposobu wystawiania i odbierania faktur za paliwo. Od lutego Orlen będzie wystawiał wyłącznie faktury ustrukturyzowane w Krajowym Systemie e-Faktur, znanym jako KSeF. Dokumenty te nie będą już przekazywane kierowcom ani pracownikom firm bezpośrednio na stacji.

Zobacz również:

Oznacza to, że po tankowaniu nie będzie możliwości otrzymania faktury papierowej ani pliku PDF. Faktura zostanie wygenerowana elektronicznie w centralnym systemie i tam będzie dostępna dla nabywcy. To klient biznesowy będzie musiał samodzielnie zalogować się do KSeF i pobrać dokument.

Zmiana obejmuje wszystkie faktury za zakup paliwa wystawiane przez Orlen dla firm. Koncern zapowiedział również, że nie będzie wysyłał dodatkowych powiadomień o wystawieniu e-faktury.

Fakty i tło sprawy

Krajowy System e-Faktur to ogólnopolska platforma przygotowana przez Ministerstwo Finansów. Jej celem jest ujednolicenie obiegu faktur i zwiększenie kontroli nad rozliczeniami VAT. Każda faktura w KSeF ma ustrukturyzowany format XML oraz indywidualny numer identyfikacyjny.

Od 1 lutego 2026 roku korzystanie z KSeF stanie się obowiązkowe dla podatników VAT, których roczne obroty przekroczyły 200 mln zł. Od 1 kwietnia obowiązek zostanie rozszerzony na pozostałe firmy rozliczające VAT. Orlen, jako duży podatnik, musi wdrożyć system już od początku lutego.

Nowe przepisy oznaczają, że faktura uznawana jest za wystawioną dopiero w momencie jej przyjęcia przez KSeF. Dopiero wtedy dokument może zostać pobrany i ujęty w księgowości. Paragony lub inne potwierdzenia zakupu nie będą wystarczające do rozliczeń podatkowych bez faktury z systemu.

Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Dla firm korzystających z paliwa w działalności gospodarczej zmiana oznacza konieczność dostosowania codziennych procedur. Tankowanie służbowego auta nie zakończy się już odebraniem dokumentu na stacji. Rozliczenie nastąpi wyłącznie poprzez system księgowy połączony z KSeF lub ręczne pobranie faktury z platformy.

Przedsiębiorcy muszą upewnić się, że mają dostęp do KSeF oraz że ich biuro rachunkowe lub dział księgowości jest przygotowany do obsługi e-faktur. W wielu przypadkach konieczna będzie aktualizacja oprogramowania lub zmiana dotychczasowych procedur obiegu dokumentów.

Istotne jest również to, że Orlen nie planuje przesyłać wizualizacji faktur, jeśli dokument został już zapisany w KSeF. Oznacza to, że firmy nie powinny oczekiwać dodatkowych kopii w formie papierowej ani elektronicznej poza systemem.

Dlaczego zmiana jest obowiązkowa?

Koncern nie ma w tym przypadku swobody decyzji. Nowe zasady wynikają bezpośrednio z przepisów prawa podatkowego. Jako duży podatnik Orlen musi wystawiać i odbierać faktury wyłącznie poprzez KSeF, niezależnie od preferencji klientów.

System ma docelowo objąć wszystkie transakcje B2B w Polsce. Wprowadzenie e-faktur ma uprościć kontrole podatkowe, ograniczyć błędy oraz przyspieszyć rozliczenia między firmami. Dla wielu przedsiębiorstw będzie to jednak jedna z największych zmian administracyjnych ostatnich lat.

Podsumowanie

Od 1 lutego 2026 roku tankowanie na stacjach Orlen przez firmy będzie wyglądać inaczej niż dotychczas. Koniec faktur papierowych i PDF oznacza pełne przejście na Krajowy System e-Faktur. Przedsiębiorcy powinni już teraz sprawdzić dostęp do KSeF i przygotować swoje procesy księgowe, aby uniknąć problemów z rozliczeniami po wejściu nowych zasad w życie.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl