Orszaki Trzech Króli w całej Polsce. W Warszawie z udziałem pary prezydenckiej

6 stycznia Orszaki Trzech Króli przejdą ulicami blisko tysiąca miejscowości w całej Polsce. W Warszawie wydarzenie odbędzie się z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki, a tegorocznym hasłem orszaków jest „Nadzieją się cieszą!”.
6 stycznia ulicami niemal całej Polski przejdą Orszaki Trzech Króli. W 2026 roku barwne pochody odbędą się w 941 miejscowościach pod hasłem „Nadzieją się cieszą!”. Centralne wydarzenia zaplanowano m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Katowicach i Białymstoku. W stolicy w orszaku weźmie udział prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką.
Hasło orszaków i symbolika wydarzenia
Tegoroczne hasło Orszaków Trzech Króli nawiązuje do XVII-wiecznej kolędy „Mędrcy świata, monarchowie”. Organizatorzy podkreślają, że radość i nadzieja, którymi kierowali się mędrcy ze Wschodu, mają być inspiracją także dziś – jako postawa wobec przeciwności, napięć społecznych i niepewności współczesnego świata.
Fundacja Orszak Trzech Króli przygotowała na tegoroczne wydarzenia 600 tys. papierowych koron, 150 tys. śpiewników z kolędami oraz 200 tys. pamiątkowych naklejek dla uczestników.
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Warszawski orszak rozpocznie się o godz. 11.45 przy Pomniku Kopernika na Krakowskim Przedmieściu. Wydarzenie poprzedzi inscenizacja wędrówki Maryi i Józefa do Betlejem. O godz. 12 modlitwę „Anioł Pański” poprowadzi metropolita warszawski abp Adrian Galbas.
Trasa pochodu będzie prowadzić do stajenki na Placu Zamkowym. Po drodze uczestnicy zobaczą inscenizacje z udziałem rycerzy, wojowników, kolędników, pastuszków, aniołków, a także symboliczne sceny walki dobra ze złem. Kulminacją wydarzenia będzie pokłon Trzech Króli i złożenie darów. Następnie zaplanowano wspólny taniec poloneza oraz kolędowanie.
W dalszej części wystąpią m.in. Trebunie-Tutki, chóry Cantores Minores i Vistula Ensemble oraz artyści zaproszeni przez Centrum Myśli Jana Pawła II.
Uroczystości w największych miastach
W Krakowie trzy orszaki – europejski, azjatycki i afrykański – wyruszą z różnych części miasta i spotkają się na Rynku Głównym. W wydarzeniu weźmie udział m.in. metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś oraz prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.
W Gdańsku orszak wyjdzie spod Bazyliki Mariackiej i zakończy się przy Dworze Artusa, gdzie zaplanowano wspólne kolędowanie. W Gdyni uczestnicy przejdą ulicą Świętojańską na Wzgórze św. Maksymiliana, a wydarzeniu będzie towarzyszyć zbiórka na rzecz hospicjów.
W Poznaniu pochód wyruszy ze Starego Rynku i zakończy się w katedrze, w Katowicach uczestnicy przejdą do archikatedry Chrystusa Króla, a w Białymstoku orszakowi towarzyszyć będzie wystawa miejskich szopek.
Orszaki w Polsce i na świecie
W ubiegłym roku w Orszakach Trzech Króli w Polsce uczestniczyło około 2 mln osób. Wydarzenie od lat ma również wymiar międzynarodowy. Barwne pochody odbywają się w wielu krajach Europy, Afryki, obu Ameryk oraz w Azji.
Organizatorzy podkreślają, że Orszak Trzech Króli to nie tylko wydarzenie religijne, ale także rodzinne i społeczne, łączące tradycję, kulturę i wspólne świętowanie w przestrzeni publicznej.
