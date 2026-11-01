Osoby o ponadprzeciętnej inteligencji robią te 5 rzeczy każdego dnia. Wielu uważa te nawyki za dziwactwa
Mówisz czasem do siebie, najlepiej pracuje ci się późnym wieczorem, a na biurku masz własny, niezrozumiały dla innych porządek? Niektóre zachowania, które otoczenie nazywa dziwactwami, mają całkiem interesujące wyjaśnienie w psychologii. Naukowcy przyjrzeli się kilku z nich i odkryli związki z pamięcią, kreatywnością oraz sposobem myślenia. Jest jednak pewien szczegół: żaden z tych nawyków sam w sobie nie dowodzi wysokiego IQ.
Wyobraźmy sobie człowieka, który szuka kluczy, komentując na głos każdy ruch. Potem siada do pracy przy biurku zasypanym kartkami, ignoruje zaproszenie na kolejne spotkanie i zamiast przytaknąć rozmówcy, zasypuje go pytaniami. Trudno o lepszy materiał na rodzinne żarty. A jednak część tych zachowań może być całkiem sensownym sposobem radzenia sobie z informacjami, zadaniami i nadmiarem bodźców. To, co na pierwszy rzut oka wygląda jak osobliwość, bywa po prostu indywidualnym stylem pracy umysłu.
Internet lubi przedstawiać podobne przyzwyczajenia jako pięć pewnych oznak geniuszu. Psychologia jest znacznie ostrożniejsza. Inteligencja, twórczość, ciekawość i upodobanie do samotności nie są tym samym, choć niekiedy się ze sobą wiążą. Badania pozwalają przyjrzeć się tym zależnościom bez stawiania diagnozy po obejrzeniu własnego biurka czy sprawdzeniu godziny zasypiania. Właśnie dlatego najbardziej zaskakujące jest nie to, że ktoś robi coś nietypowego, lecz dlaczego może mu to pomagać.
1. Mówią do siebie na głos, choć nikogo nie ma w pokoju
„Najpierw znajdę dokument, potem zadzwonię, a dopiero później zabiorę się za rachunki”. Jeżeli zdarza ci się wypowiadać podobne zdania na głos, nie ma powodu do zażenowania. Takie mówienie do siebie psychologowie nazywają mową prywatną. Pomaga uporządkować sekwencję działań, skierować uwagę na zadanie albo przypomnieć sobie, co właściwie mieliśmy zrobić. Różnica między myślą a wypowiedzianym słowem może wydawać się niewielka, ale w niektórych okolicznościach okazuje się istotna dla wykonania zadania.
W badaniu opublikowanym w 2023 roku na łamach „Consciousness and Cognition” naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego sprawdzili to na grupie 103 młodych dorosłych. Uczestnicy wykonywali zadanie angażujące pamięć wzrokowo-przestrzenną. Kiedy mogli mówić do siebie na głos, osiągali lepsze wyniki niż w warunkach, w których musieli milczeć. Nie oznacza to, że osoby rozmawiające ze sobą są z definicji inteligentniejsze. Wynik pokazuje coś bardziej przydatnego: wypowiadanie myśli może być narzędziem ułatwiającym skupienie i pracę pamięci, zwłaszcza gdy próbujemy utrzymać w głowie kilka informacji naraz.
2. Ich biurko wygląda chaotycznie, ale sami wiedzą, gdzie co leży
Stos książek, otwarty notatnik, trzy długopisy i kubek po kawie. Dla jednej osoby taki widok jest koszmarem, dla drugiej idealnym miejscem do wymyślania nowych rozwiązań. W 2013 roku badacze z University of Minnesota opisali w czasopiśmie „Psychological Science” eksperymenty porównujące zachowania ludzi pracujących w uporządkowanych i nieuporządkowanych pomieszczeniach. W jednym z nich uczestnicy mieli znaleźć nietypowe zastosowania dla piłeczki pingpongowej. Osoby przebywające w bardziej zabałaganionym otoczeniu proponowały pomysły oceniane jako bardziej twórcze.
To odkrycie bywa dziś przedstawiane jako dowód, że bałaganiarze mają wyższe IQ. Badacze niczego takiego jednak nie wykazali. Sprawdzali wpływ otoczenia na konkretny rodzaj kreatywnego myślenia, a nie poziom inteligencji ludzi żyjących w nieporządku. W tych samych eksperymentach uporządkowane środowisko sprzyjało innym zachowaniom, między innymi bardziej konwencjonalnym wyborom. Jest więc całkiem możliwe, że jednemu człowiekowi kilka rozłożonych notatek pomaga łączyć odległe pomysły, a drugiego tylko rozprasza. Nie warto robić bałaganu na siłę w nadziei, że wraz z nim pojawi się genialny pomysł.
3. Późno chodzą spać, bo wieczorem najłatwiej im się skupić
Niektórzy o 22:00 nie potrafią już skleić dwóch zdań, a inni właśnie wtedy zabierają się za najtrudniejszy fragment pracy. Zjawisko ma związek z chronotypem, czyli indywidualną preferencją dotyczącą pory snu i aktywności. Popularna teoria głosi, że „nocne marki” są inteligentniejsze od rannych ptaszków. Brzmi atrakcyjnie, szczególnie jeśli o północy nie można oderwać się od książki, gry albo własnego projektu. Tyle że badania nie pozwalają postawić znaku równości między późnym zasypianiem a ponadprzeciętną inteligencją.
Metaanaliza opublikowana w 2021 roku, obejmująca 30 badań i 11 160 uczestników, wykazała co najwyżej bardzo słaby związek wieczornego chronotypu z inteligencją, a jego istotność zależała od przyjętej metody analizy. Z kolei przegląd 65 badań, opublikowany w 2025 roku, wskazał, że w ponad 80 proc. analiz nie znaleziono bezpośredniego wpływu chronotypu na funkcje poznawcze. Ciekawsza jest inna obserwacja: część ludzi lepiej radzi sobie z zadaniami wtedy, gdy pracuje o odpowiadającej sobie porze dnia. Nie chodzi zatem o to, że późna noc magicznie zwiększa możliwości mózgu. Kto najlepiej myśli wieczorem, może po prostu potrzebować innych godzin pracy. Pod warunkiem że nie odbywa się to kosztem snu, bo regularne niedosypianie potrafi pogorszyć uwagę i pamięć.
4. Zadają mnóstwo pytań, nawet gdy wszyscy uznali sprawę za zamkniętą
„A skąd to wiadomo?”, „Dlaczego akurat tak?”, „Co by się stało, gdybyśmy zrobili odwrotnie?”. W szkolnej ławce taka osoba może uchodzić za kogoś, kto niepotrzebnie przeciąga lekcję. Na zebraniu za pracownika, który szuka dziury w całym. Tymczasem nawyk sprawdzania własnych przekonań i chęć rozumienia, jak rzeczy działają, mają solidniejsze podstawy naukowe niż legenda o genialnych bałaganiarzach. Psychologowie badają ciekawość intelektualną, potrzebę myślenia i zainteresowanie złożonymi problemami. To nie tylko zamiłowanie do ciekawostek, ale również gotowość do poświęcenia czasu na znalezienie odpowiedzi.
Duża metaanaliza zależności między osobowością a zdolnościami poznawczymi, opublikowana w 2023 roku, wykazała dodatnie związki inteligencji z takimi cechami jak ciekawość, intelektualne zaangażowanie i potrzeba poznania. Nie znaczy to, że każdy, kto nieustannie pyta, jest wybitnie uzdolniony. Wskazuje jednak, że osoby lubiące poznawcze wyzwania i poszukujące nowych wyjaśnień częściej osiągają wyższe wyniki w pewnych pomiarach zdolności. Jest jeszcze codzienny, zupełnie praktyczny wymiar: ktoś, kto potrafi powiedzieć „nie wiem, wytłumacz mi”, daje sobie szansę na zdobycie wiedzy, której zabraknie człowiekowi przekonanemu, że zna już wszystkie odpowiedzi.
5. Potrzebują ciszy i samotności, choć wcale nie muszą być nieśmiali
Po całym dniu rozmów, telefonów i powiadomień niektórym wystarczy kwadrans ciszy. Inni potrzebują całego wieczoru bez towarzystwa. Wcale nie musi to oznaczać niechęci do ludzi ani problemów z relacjami. Dla części osób chwila samotności to sposób na odpoczynek, skupienie się na zainteresowaniach czy przemyślenie trudnej decyzji. Taki nawyk często przypisuje się ludziom bardzo inteligentnym, jednak tu również łatwo pomylić ciekawą obserwację z uniwersalną zasadą.
W 2016 roku na łamach „British Journal of Psychology” opisano badanie dotyczące inteligencji, kontaktów z przyjaciółmi i zadowolenia z życia. Autorzy zauważyli, że w grupie osób o najwyższych wynikach poznawczych częstsze spotkania ze znajomymi wiązały się z niższą deklarowaną satysfakcją z życia. Nie dowodzi to jednak, że inteligentni ludzie wolą żyć samotnie albo nie potrzebują bliskości. Co więcej, w analizowanych danych osoby z wyższymi wynikami inteligencji częściej, a nie rzadziej spotykały się z przyjaciółmi. Potrzeba spokoju może więc wiele mówić o sposobie regeneracji i osobistych preferencjach, ale nie powinna służyć do oceniania czyjegoś IQ.
Nie trzeba mieć pięciu dziwactw, żeby dobrze wykorzystywać własny umysł
Najbardziej kuszące w podobnych zestawieniach jest to, że niemal każdy znajdzie w nich siebie. Ktoś przypomni sobie rozmowy prowadzone z własnym odbiciem w lustrze, ktoś inny spojrzy z satysfakcją na stertę papierów albo kolejną noc spędzoną nad książką. Z takiego dopasowania nie wynika jednak automatycznie nic o poziomie inteligencji. Pięć opisanych zachowań nie tworzy psychologicznego testu, a naukowcy nie potwierdzili, że ludzie o wysokim IQ wykonują je wszystkie, i to codziennie. Część zależności dotyczy sprawności w określonym zadaniu, część osobowości lub twórczości, a niektóre są niewielkie i zależne od kontekstu.
Można za to potraktować je jako inspirację do sprawdzenia, w jakich warunkach myśli nam się najlepiej. Jeżeli wypowiedzenie planu na głos pomaga uporać się z obowiązkami, nie ma sensu tego ukrywać. Jeśli do twórczej pracy potrzebujesz kilku rozłożonych szkiców, nie musisz sprzątać biurka przed każdym pomysłem. Kiedy trudne zadania lepiej wychodzą wieczorem, spróbuj uwzględnić to w planie dnia, ale zadbaj o odpowiednią ilość snu. A jeśli czujesz, że godzina spokoju przywraca ci koncentrację, potraktuj ją jak normalną potrzebę, a nie coś, z czego trzeba się tłumaczyć.
Najwięcej można zyskać na ciekawości. Zadawanie pytań, sprawdzanie informacji i gotowość do zmiany zdania przydają się niezależnie od tego, jaki wynik uzyskalibyśmy w teście inteligencji. Nie wymagają specjalnego talentu ani kosztownych narzędzi. W dodatku są przyjemniejsze od ciągłego zastanawiania się, czy jesteśmy wystarczająco mądrzy. Inteligencji nie rozpoznaje się po bałaganie, porze zasypiania czy zamiłowaniu do ciszy. Ale niektóre z tych rzekomych dziwactw mogą zwyczajnie pomagać nam lepiej wykorzystać to, co już potrafimy.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.