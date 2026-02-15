Ostatni dzwonek dla milionów mieszkań. Jeśli nie zrobisz tego do stycznia, zapłacisz gigantyczną karę
Właśnie rozpoczął się ostatni pełny rok na przeprowadzenie gigantycznej operacji technicznej w polskich blokach i kamienicach. Do 1 stycznia 2027 roku miliony liczników wody i ciepła muszą zostać wymienione na nowoczesne urządzenia zdalnego odczytu. Termin ten jest nieprzekraczalny, a zlekceważenie obowiązku grozi grzywnami sięgającymi nawet 10 tysięcy złotych. Problem w tym, że aż 64% gospodarstw domowych wciąż posiada przestarzałe mechanizmy, które od przyszłego roku staną się nielegalne. Sprawdź, czy Twój licznik posiada trzy kluczowe litery, zanim administrator obciąży Cię kosztami kar przewyższającymi wartość używanego samochodu.
Cała operacja wynika z unijnej dyrektywy oraz nowelizacji polskiego Prawa energetycznego z 2021 roku. Zgodnie z przepisami, wszystkie ciepłomierze, wodomierze ciepłej wody oraz podzielniki kosztów ogrzewania muszą umożliwiać odczyt radiowy bez konieczności wizyty inkasenta w lokalu. Choć celem zmian jest lepsza kontrola zużycia mediów i oszczędność energii, proces ten stał się logistycznym koszmarem – do wymiany pozostało od 7 do 8 milionów urządzeń w ciągu zaledwie 12 miesięcy.
Kluczowe trzy litery: Jak sprawdzić swój licznik?
Wielu mieszkańców nie zdaje sobie sprawy, że ich tradycyjny licznik z obracającymi się cyferkami jest już technologicznie martwy. Nowoczesne urządzenia z zewnątrz mogą wyglądać podobnie, ale diabeł tkwi w szczegółach na obudowie.
Oznaczenie LZO: To skrót od Licznika Zdalnego Odczytu. Jeśli nie znajdziesz tych trzech liter na obudowie urządzenia w łazience lub pomieszczeniu technicznym, wymiana jest obowiązkowa.
Wyświetlacz LCD: Nowe modele zamiast mechanicznych bębenków posiadają cyfrowe ekrany.
Moduł radiowy: Urządzenia te często posiadają małą antenę lub nadajnik, który przesyła dane o zużyciu prosto do systemu zarządcy przez sieć komórkową lub radiową.
Pułapka „bezpłatnej” wymiany. Ile to naprawdę kosztuje?
Zarządcy często uspokajają mieszkańców informacją o bezpłatnej wymianie, co w praktyce okazuje się manipulacją słowną. Chociaż nie otrzymasz osobnej faktury, realne koszty zakupu i montażu zostaną doliczone do Twojego czynszu.
Koszty te są zazwyczaj rozkładane na raty w opłatach eksploatacyjnych przez okres od kilku miesięcy do dwóch lat. Historia emerytki z Poznania pokazuje, że „bezpłatna” wymiana może podnieść miesięczny czynsz nawet o 80 zł przez cały rok.
Kary i konsekwencje: Więzienie to ostateczność
Przepisy nie przewidują taryfy ulgowej za opóźnienia spowodowane brakiem fachowców czy trudnościami organizacyjnymi zarządu. Od 1 stycznia 2027 roku brak odpowiednich urządzeń to automatyczna podstawa do nałożenia sankcji.
Grzywna do 10 000 zł: Karę mogą nałożyć urzędy gminne lub inspektorzy nadzoru budowlanego podczas kontroli budynku.
Areszt lub ograniczenie wolności: W przypadku rażących zaniedbań polskie prawo dopuszcza takie środki wobec osób odpowiedzialnych za budynek (członków zarządu).
Odpowiedzialność zbiorowa: Jeśli wspólnota zapłaci karę z powodu opieszałości administratora, koszty te zostaną pokryte z funduszu remontowego, czyli z pieniędzy wszystkich właścicieli mieszkań.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.