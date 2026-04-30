Ostatni dzwonek dla podatników! Dziś o północy mija termin złożenia PIT, Warszawa w pośpiechu.
To ostatnie godziny na złożenie rocznego zeznania podatkowego. Jeśli jeszcze nie wysłałeś swojego PIT-u, masz czas tylko do północy. Sprawdź, co grozi za spóźnienie i dlaczego warszawscy podatnicy powinni dziś szczególnie uważać na stabilność systemów online.
Dziś, w czwartek 30 kwietnia, przypada ostateczny termin rozliczenia z fiskusem za rok 2025. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, dla milionów Polaków, w tym setek tysięcy mieszkańców Warszawy, to moment krytyczny. Stołeczne urzędy skarbowe, od tych na Woli po Skarbówkę na Ursynowie, spodziewają się dziś największego ruchu, zarówno w okienkach podawczych, jak i na serwerach Ministerstwa Finansów. Pamiętaj: czas na akceptację lub modyfikację zeznania w usłudze Twój e-PIT upływa dokładnie o 23:59.
Twój e-PIT: Co się stanie, jeśli nic nie zrobisz?
Większość mieszkańców Warszawy korzysta z automatycznego rozliczenia w systemie Twój e-PIT. Warto jednak wiedzieć, że mechanizm ten działa inaczej dla różnych grup podatkowych. Jeśli jesteś pracownikiem na etacie (PIT-37) lub emerytem i nie podejmiesz żadnego działania, system automatycznie zaakceptuje przygotowane zeznanie z upływem dzisiejszego dnia. Dla wielu osób to wygodne rozwiązanie, ale ma jedną poważną wadę: automatyczna akceptacja nie uwzględnia darowizn czy ulg, których system nie widzi samoczynnie (np. darowizn na cele kultu religijnego czy organizacji pożytku publicznego).
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja warszawskich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą (PIT-36, PIT-36L). W ich przypadku system nie zaakceptuje zeznania automatycznie. Brak samodzielnego wysłania formularza do północy oznacza uchybienie terminowi, co w warszawskich realiach kontroli skarbowej może skutkować bolesnymi karami finansowymi z kodeksu karnego skarbowego.
Warszawa walczy o 1,5%. Ty decydujesz, gdzie trafią pieniądze
Dzisiejszy dzień to także ostatnia szansa, by przekazać 1,5% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Warszawa to siedziba tysięcy fundacji i stowarzyszeń, które liczą na wsparcie mieszkańców. Jeśli pozwolisz systemowi na automatyczną akceptację, Twoje 1,5% trafi do organizacji, którą wskazałeś w ubiegłym roku. Jeśli chcesz zmienić cel lub po raz pierwszy wesprzeć lokalną inicjatywę na rzecz swojego osiedla czy dzielnicy, musisz zalogować się do systemu przed północą i ręcznie wpisać numer KRS.
Warto również przypomnieć o uldze na dzieci czy uldze rehabilitacyjnej. W Warszawie, gdzie koszty życia i opieki są wysokie, każda złotówka odliczona od podatku ma znaczenie. Samodzielne uzupełnienie tych danych w systemie e-Urząd Skarbowy zajmuje kilka minut, a może przynieść zwrot rzędu kilku tysięcy złotych, który wpłynie na Twoje konto znacznie szybciej, jeśli wyślesz zeznanie elektronicznie.
Co jeśli nie zdążysz? „Czynny żal” jako ostatnia deska ratunku
Jeśli z jakiegoś powodu awarii internetu na Pradze czy natłoku pracy w biurowcu na Mokotowie, nie zdążysz wysłać PIT-u do północy, nie panikuj. Najważniejszą rzeczą jest jak najszybsze złożenie zeznania (nawet jutro) wraz z tzw. czynnym żalem. To dokument, w którym przyznajesz się do błędu i deklarujesz naprawienie szkody. W większości przypadków warszawskie urzędy skarbowe odstępują wtedy od wymierzania kary, o ile podatek zostanie niezwłocznie zapłacony wraz z odsetkami.
Pamiętaj: jeśli masz niedopłatę podatku, dzisiaj mija również termin jej uregulowania. Przelew do urzędu najlepiej wykonać natychmiast po wysłaniu e-PIT-u, aby uniknąć naliczania ustawowych odsetek za zwłokę, które przy większych kwotach mogą być dotkliwe.
Źródło: Opracowanie na podstawie depeszy Polskiej Agencji Prasowej (PAP) dotyczącej terminów rozliczeń podatkowych (30.04.2026).
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.