Ostatni dzwonek dla posiadaczy karty Moja Biedronka. Tylko do 28 lutego
Wielki finał lutowych promocji w najpopularniejszym dyskoncie w kraju zbliża się nieubłaganie. Posiadacze karty lojalnościowej sieci mają czas jedynie do soboty, 28 lutego 2026 roku, aby skorzystać ze specjalnej funkcji, która pozwala otrzymać konkretne produkty całkowicie bez opłat. Lista darmowych towarów jest długa i obejmuje zarówno artykuły spożywcze, jak i chemię gospodarczą oraz kosmetyki, jednak po upływie terminu te wyjątkowe okazje bezpowrotnie znikną z czytników kasowych.
Skanowanie karty Moja Biedronka podczas zakupów w ostatnim tygodniu miesiąca to obecnie najskuteczniejszy sposób na walkę z rosnącymi kosztami życia. Ze względu na rosnącą presję na wynagrodzenia oraz wysokie ceny energii, codzienne produkty systematycznie drożeją, dlatego sieć zdecydowała się na masowe wydawanie darmowych opakowań ręczników papierowych, czekolady czy żeli pod prysznic. Aby skorzystać z tych profitów, wystarczy być aktywnym uczestnikiem programu lojalnościowego i wybrać odpowiednią ilość towaru z promocyjnej gazetki.
Wielkie czyszczenie magazynów przed marcem. Co dostaniesz gratis?
Sieć przygotowała szereg ofert typu „gratis”, które pozwalają na zgromadzenie zapasów bez obciążania domowego portfela.
Festiwal czekolady: Kupując trzy tabliczki marki własnej Allegro, czwartą otrzymasz za darmo, natomiast przy marce Wedel obowiązuje oferta 2+1 gratis.
Rekordowe paczki wafli: Wyjątkowa promocja 4+4 na Prince Polo pozwala na odebranie aż czterech darmowych opakowań przy zakupie czterech sztuk.
Zapasy chemii i kosmetyków: Wszystkie produkty marki Nivea, kapsułki Persil oraz płyny Domestos są dostępne w systemie 1+1 gratis – drugie opakowanie jest darmowe.
Nabiał i napoje: Ser Światowid w plastrach (300 g) wydawany jest w ofercie 1+1, a napoje Tymbark, Coca-Cola, Fanta czy Sprite w puszkach można odebrać w konfiguracji 2+1 gratis.
Produkty roślinne: Do soboty włącznie za darmo otrzymasz również co trzeci produkt marki Alpro.
Dlaczego warto się pospieszyć? Ceny nie spadną
Skorzystanie z darmowych ofert z kartą Moja Biedronka to obecnie realna kontra wobec zmieniających się liczb na sklepowych półkach.
- Oszczędności strategiczne:** Słodycze i chemia gospodarcza to grupy produktów, które w ostatnim czasie drożeją najszybciej, więc zapas zrobiony „za darmo” ma dużą wartość.
- Trwałe podwyżki:** Eksperci zaznaczają, że przez rosnące koszty surowców i transportu nie należy spodziewać się nagłego potanienia towarów w najbliższych miesiącach.
- Krótki termin:** Wszystkie wymienione funkcje karty i promocje wygasają definitywnie w sobotę 28 lutego wraz z zamknięciem sklepów.
W 2026 roku karta Moja Biedronka staje się Twoim najważniejszym narzędziem do stabilizacji domowych wydatków w obliczu drożejącej żywności. Masz czas tylko do soboty, 28 lutego, aby uzupełnić zapasy chemii i trwałych produktów spożywczych, płacąc za nie o połowę mniej lub odbierając co drugie opakowanie całkowicie za darmo.
To idealny moment na zakup artykułów o długim terminie przydatności, takich jak soki, czekolady czy kapsułki do prania, których ceny w marcu mogą być jeszcze wyższe ze względu na inflację kosztową. Jeśli planujesz większe zakupy, pamiętaj o limitach na karcie i konieczności jej zeskanowania przy każdym podejściu do kasy, aby system naliczył darmowe sztuki produktów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.