Ostatni dzwonek na niższy podatek! Zobacz pełną listę ulg w PIT za 2025 rok. Nawet 53 tysiące zwrotu?

Czas na rozliczenie PIT. Sprawdź, jakie ulgi podatkowe możesz odliczyć w 2026 roku

Środa, 18 lutego 2026 roku. Sezon składania deklaracji podatkowych za rok 2025 nabiera tempa. Dla wielu podatników to jedyna w roku okazja, by odzyskać od państwa nawet kilka tysięcy złotych. W 2026 roku katalog ulg pozostaje szeroki, ale diabeł tkwi w szczegółach i limitach. Jak donosi Business Insider, odpowiednie wykorzystanie dostępnych odliczeń może sprawić, że zamiast dopłaty do urzędu skarbowego, otrzymasz solidny zwrot na konto.

Ulga na dzieci – niezmiennie najpopularniejsza

To fundament rozliczeń wielu polskich rodzin. W 2026 roku zasady pozostają korzystne, choć należy pamiętać o progach dochodowych przy jednym dziecku. Jeśli masz dwoje lub więcej dzieci – odliczasz ulgę bez względu na wysokość zarobków.

Pierwsze i drugie dziecko: 1112,04 zł rocznie na każde.

1112,04 zł rocznie na każde. Trzecie dziecko: 2000,04 zł rocznie.

2000,04 zł rocznie. Czwarte i każde kolejne: 2700 zł rocznie.

Warto pamiętać, że jeśli Twój podatek jest zbyt niski, by wykorzystać pełną ulgę, możesz ubiegać się o zwrot niewykorzystanej kwoty do wysokości zapłaconych składek ZUS i zdrowotnych.

Termomodernizacja, odlicz nawet 53 000 zł

W 2026 roku, w obliczu rosnących kosztów energii, ulga termomodernizacyjna to jedna z najpotężniejszych dźwigni finansowych dla właścicieli domów jednorodzinnych. Możesz odliczyć wydatki na ocieplenie budynku, wymianę pieca na pompę ciepła czy instalację fotowoltaiki.

Limit: 53 000 zł na jednego podatnika. Jeśli dom jest współwłasnością małżonków, łącznie możecie odliczyć aż 106 000 zł od dochodu.

Najpopularniejsze ulgi odliczane od dochodu w 2026 r.

Poza dużymi inwestycjami, warto pamiętać o mniejszych odliczeniach, które po zsumowaniu dają wymierne korzyści:

Nazwa ulgi Co można odliczyć? Limit 2026 Ulga internetowa Wydatki na sieć (tylko w dwóch kolejnych latach) 760 PLN na osobę Wpłaty na IKZE Oszczędności emerytalne Zależny od dochodów (ok. 9-14 tys. PLN) Rehabilitacyjna Leki, sprzęt, opiekę, auto dla niepełnosprawnego Limitowane i nielimitowane (według faktur) Darowizny Krew, cele kultu religijnego, organizacje pożytku publicznego Do 6% dochodu rocznie

Ulgi dla grup specjalnych: „Zero PIT”

W 2026 roku kontynuowane są programy zwalniające z podatku dochodowego (do limitu przychodów 85 528 zł) dla wybranych grup podatników:

Ulga dla młodych: Dla osób poniżej 26. roku życia.

Dla osób poniżej 26. roku życia. Ulga dla pracujących seniorów: Dla osób, które mimo nabycia uprawnień emerytalnych, nie pobierają świadczenia i pracują dalej.

Dla osób, które mimo nabycia uprawnień emerytalnych, nie pobierają świadczenia i pracują dalej. Ulga dla rodzin 4+: Dla rodziców wychowujących co najmniej czworo dzieci.

Dla rodziców wychowujących co najmniej czworo dzieci. Ulga na powrót: Dla osób, które zdecydowały się wrócić do Polski z emigracji i tu płacić podatki.

„Wielu podatników zapomina o uldze na związki zawodowe (limit 840 zł) czy uldze na krew. W 2026 roku, przy obecnym systemie rozliczeń, każda faktura i każde potwierdzenie darowizny są na wagę złota” – przypominają eksperci podatkowi portalu Business Insider.

O czym pamiętać składając PIT w lutym 2026?

Usługa Twój e-PIT: Większość ulg (jak ta na dzieci) jest nanoszona automatycznie, ale ulgę termomodernizacyjną czy darowizny musisz wpisać samodzielnie. Dokumentacja: Pamiętaj, że ulgi odliczane według wydatków (np. leki, materiały budowlane) wymagają posiadania faktur imiennych – paragony to za mało. Wspólne rozliczenie: Często najskuteczniejszą „ulgą” jest po prostu rozliczenie się z małżonkiem, szczególnie gdy jedno z Was zarabia znacznie więcej.

Artykuł opracowany na podstawie publikacji Business Insider Polska.