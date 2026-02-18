Ostatni dzwonek na niższy podatek! Zobacz pełną listę ulg w PIT za 2025 rok. Nawet 53 tysiące zwrotu?
Czas na rozliczenie PIT. Sprawdź, jakie ulgi podatkowe możesz odliczyć w 2026 roku
Środa, 18 lutego 2026 roku. Sezon składania deklaracji podatkowych za rok 2025 nabiera tempa. Dla wielu podatników to jedyna w roku okazja, by odzyskać od państwa nawet kilka tysięcy złotych. W 2026 roku katalog ulg pozostaje szeroki, ale diabeł tkwi w szczegółach i limitach. Jak donosi Business Insider, odpowiednie wykorzystanie dostępnych odliczeń może sprawić, że zamiast dopłaty do urzędu skarbowego, otrzymasz solidny zwrot na konto.
Ulga na dzieci – niezmiennie najpopularniejsza
To fundament rozliczeń wielu polskich rodzin. W 2026 roku zasady pozostają korzystne, choć należy pamiętać o progach dochodowych przy jednym dziecku. Jeśli masz dwoje lub więcej dzieci – odliczasz ulgę bez względu na wysokość zarobków.
- Pierwsze i drugie dziecko: 1112,04 zł rocznie na każde.
- Trzecie dziecko: 2000,04 zł rocznie.
- Czwarte i każde kolejne: 2700 zł rocznie.
Warto pamiętać, że jeśli Twój podatek jest zbyt niski, by wykorzystać pełną ulgę, możesz ubiegać się o zwrot niewykorzystanej kwoty do wysokości zapłaconych składek ZUS i zdrowotnych.
Termomodernizacja, odlicz nawet 53 000 zł
W 2026 roku, w obliczu rosnących kosztów energii, ulga termomodernizacyjna to jedna z najpotężniejszych dźwigni finansowych dla właścicieli domów jednorodzinnych. Możesz odliczyć wydatki na ocieplenie budynku, wymianę pieca na pompę ciepła czy instalację fotowoltaiki.
Limit: 53 000 zł na jednego podatnika. Jeśli dom jest współwłasnością małżonków, łącznie możecie odliczyć aż 106 000 zł od dochodu.
Najpopularniejsze ulgi odliczane od dochodu w 2026 r.
Poza dużymi inwestycjami, warto pamiętać o mniejszych odliczeniach, które po zsumowaniu dają wymierne korzyści:
|Nazwa ulgi
|Co można odliczyć?
|Limit 2026
|Ulga internetowa
|Wydatki na sieć (tylko w dwóch kolejnych latach)
|760 PLN na osobę
|Wpłaty na IKZE
|Oszczędności emerytalne
|Zależny od dochodów (ok. 9-14 tys. PLN)
|Rehabilitacyjna
|Leki, sprzęt, opiekę, auto dla niepełnosprawnego
|Limitowane i nielimitowane (według faktur)
|Darowizny
|Krew, cele kultu religijnego, organizacje pożytku publicznego
|Do 6% dochodu rocznie
Ulgi dla grup specjalnych: „Zero PIT”
W 2026 roku kontynuowane są programy zwalniające z podatku dochodowego (do limitu przychodów 85 528 zł) dla wybranych grup podatników:
- Ulga dla młodych: Dla osób poniżej 26. roku życia.
- Ulga dla pracujących seniorów: Dla osób, które mimo nabycia uprawnień emerytalnych, nie pobierają świadczenia i pracują dalej.
- Ulga dla rodzin 4+: Dla rodziców wychowujących co najmniej czworo dzieci.
- Ulga na powrót: Dla osób, które zdecydowały się wrócić do Polski z emigracji i tu płacić podatki.
„Wielu podatników zapomina o uldze na związki zawodowe (limit 840 zł) czy uldze na krew. W 2026 roku, przy obecnym systemie rozliczeń, każda faktura i każde potwierdzenie darowizny są na wagę złota” – przypominają eksperci podatkowi portalu Business Insider.
O czym pamiętać składając PIT w lutym 2026?
- Usługa Twój e-PIT: Większość ulg (jak ta na dzieci) jest nanoszona automatycznie, ale ulgę termomodernizacyjną czy darowizny musisz wpisać samodzielnie.
- Dokumentacja: Pamiętaj, że ulgi odliczane według wydatków (np. leki, materiały budowlane) wymagają posiadania faktur imiennych – paragony to za mało.
- Wspólne rozliczenie: Często najskuteczniejszą „ulgą” jest po prostu rozliczenie się z małżonkiem, szczególnie gdy jedno z Was zarabia znacznie więcej.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.