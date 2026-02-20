Ostatni dzwonek na tańszy prąd. Zapominalscy zapłacą rachunki wyższe o kilkadziesiąt procent
Mieszkańcy Polski, którzy korzystają ze zwiększonych limitów na energię elektryczną, muszą wykazać się czujnością w nadchodzących dniach. Mechanizmy mrożenia cen prądu chronią nasze portfele tylko do momentu, gdy dopełnimy niezbędnych formalności w zakładzie energetycznym. Brak złożenia odpowiedniego oświadczenia sprawi, że system automatycznie naliczy nam stawki rynkowe, co w dobie drożyzny może oznaczać rachunki wyższe nawet o kilkaset złotych miesięcznie.
Choć większość odbiorców indywidualnych korzysta z ochrony automatycznie, grupy uprzywilejowane – takie jak rolnicy czy rodziny wielodzietne – muszą udokumentować swoje prawa do wyższych progów zużycia. Sprzedawcy energii, tacy jak PGE czy Tauron, nie mają obowiązku weryfikowania naszych zniżek z urzędu. Jeśli termin zawity minie, prawo do preferencyjnych stawek za dany okres rozliczeniowy przepadnie bezpowrotnie, co dla wielu gospodarstw domowych będzie oznaczało finansową „fortunę” do zapłaty.
Kto musi złożyć dokumenty, aby uniknąć drożyzny?
Przywilej korzystania z wyższych limitów taniej energii nie zawsze przedłuża się samoczynnie. Oświadczenia powinny złożyć osoby, których sytuacja życiowa uprawnia do szczególnej ochrony.
Rodziny wielodzietne: Posiadacze Karty Dużej Rodziny muszą potwierdzić swoje uprawnienia u dostawcy prądu.
Rolnicy: Osoby prowadzące gospodarstwa rolne są zobowiązane do dostarczenia odpowiedniego zaświadczenia.
Osoby z niepełnosprawnościami: Ta grupa również korzysta z preferencyjnych progów zużycia pod warunkiem złożenia wniosku.
Odbiorcy z nowymi uprawnieniami: Jeśli nabyłeś uprawnienia do ulg w ostatnim czasie, musisz niezwłocznie poinformować o tym zakład energetyczny.
Mechanizm mrożenia cen: Co ryzykujesz brakiem reakcji?
System wsparcia opiera się na sztywnych progach zużycia, po których przekroczeniu cena za każdą kilowatogodzinę drastycznie rośnie.
- Limity zużycia: Preferencyjne stawki obowiązują do określonych poziomów, np. 1500 kWh lub 2000 kWh, zależnie od typu gospodarstwa.
- Skok cenowy: Po przekroczeniu ustawowego progu cena energii czynnej może wzrosnąć o kilkadziesiąt procent.
- Standardowe taryfy: Bez oświadczenia system przypisze Cię do grupy rozliczanej według taryf zatwierdzonych przez URE, które są znacznie mniej korzystne.
- Brak drogi odwrotu: Terminy składania dokumentów są zawite, co oznacza, że po ich upływie nie można ich przywrócić.
Jak i gdzie dopełnić formalności?
Dostawcy energii udostępniają kilka ścieżek dostarczenia dokumentów, aby ułatwić klientom zachowanie ulg.
Oświadczenie można złożyć osobiście w placówce dostawcy (PGE, Tauron, Enea, Energa) lub przez aplikacje mobilne i platformy internetowe. Niezbędne jest posiadanie skanu Karty Dużej Rodziny lub zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego. W przypadku wysyłki tradycyjnej, należy korzystać z listu poleconego, który stanowi dowód nadania dokumentów przed upływem terminu.
W 2026 roku porządek w domowej dokumentacji jest równie ważny jak oszczędzanie energii. Sprawdź na swoim ostatnim rachunku za prąd, czy Twoje zużycie zbliża się do ustawowych limitów i czy masz aktywną ulgę wynikającą np. z Karty Dużej Rodziny. Jeśli Twoja sytuacja uległa zmianie, nie zwlekaj z wysłaniem oświadczenia do swojego operatora – kilka minut poświęconych na formalności może uchronić Cię przed dopłatą rzędu kilkuset złotych w kolejnym okresie rozliczeniowym.
