Ostatni moment dla seniorów. Jeden formularz decyduje, gdzie trafią Twoje pieniądze
Czas ucieka, a wielu emerytów wciąż nie zdaje sobie sprawy, że bez ich działania część pieniędzy przepadnie. Do 30 kwietnia trzeba wykonać prostą czynność, która decyduje o tym, co stanie się z 1,5 proc. podatku.
Automatyczne rozliczenie to nie wszystko
ZUS rozlicza wielu seniorów automatycznie i wysyła formularz PIT-40A. To wygodne rozwiązanie, ale ma jeden haczyk. W takim przypadku urząd skarbowy sam decyduje o Twoim 1,5 proc. podatku.
Jeśli nic nie zrobisz, te pieniądze nie trafią do żadnej organizacji pożytku publicznego. Zostaną w budżecie państwa.
To oznacza, że tracisz wpływ na to, komu pomagasz – choć wystarczy naprawdę niewiele, by to zmienić.
Jeden dokument, który wszystko zmienia
Kluczowy jest formularz PIT-OP. To krótki dokument, który pozwala wskazać konkretną fundację lub organizację.
Nie trzeba liczyć podatków ani wypełniać skomplikowanych rubryk. Wystarczy podać swoje dane i numer KRS wybranej organizacji.
Można to zrobić szybko i wygodnie:
- przez internet
- pocztą
- osobiście w urzędzie
Cała operacja zajmuje kilka minut, ale jej efekt jest realny – pieniądze trafiają tam, gdzie chcesz.
30 kwietnia to ostateczny termin
Tu nie ma miejsca na pomyłki. Liczy się data. Jeśli formularz trafi do urzędu choćby dzień po terminie, zostanie odrzucony.
W praktyce oznacza to jedno – tracisz możliwość przekazania 1,5 proc. podatku.
Dla wielu organizacji te środki są kluczowe. Dla Ciebie to drobna decyzja, dla nich często kwestia dalszego działania.
Sprawdź, jaki dokument dostałeś z ZUS
Nie wszyscy seniorzy są w tej samej sytuacji. Jeśli zamiast PIT-40A masz PIT-11A lub PIT-11, musisz się rozliczyć samodzielnie.
To ważne, bo może chodzić o Twoje pieniądze. W takim przypadku często pojawia się nadpłata podatku.
Urząd skarbowy zwraca ją zazwyczaj w ciągu 45 dni od złożenia zeznania. Jeśli jednak nic nie zrobisz, możesz czekać dłużej lub stracić część możliwości rozliczenia ulg.
Możesz odzyskać więcej, niż myślisz
Wielu emerytów pomija ulgi, które realnie zwiększają zwrot podatku. Chodzi m.in. o wydatki na leki, rehabilitację czy internet.
System automatyczny ich nie uwzględnia. Jeśli chcesz odzyskać te pieniądze, musisz samodzielnie złożyć odpowiedni PIT.
Masz jeszcze chwilę, żeby zdecydować, co stanie się z Twoimi pieniędzmi. Brak działania oznacza, że decyzję podejmie system.
Z kolei kilka minut poświęcone na formularz daje Ci kontrolę – i realny wpływ na pomoc innym lub własny zwrot podatku.
