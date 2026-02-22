Ostatnia służba Wiktorii. Lwów płacze po tragicznej śmierci 23-letniej policjantki

Nocny mrok nad lwowskim rynkiem rozdarł potworny huk, który na zawsze uciszył bicie serca młodej, pełnej życia kobiety. Wiktoria Szpilka miała zaledwie 23 lata, głowę pełną marzeń i świeżą obrączkę na palcu. Zginęła na służbie, niosąc pomoc tam, gdzie przebiegli mordercy zastawili krwawą pułapkę. Dziś cała Ukraina i Lwów pogrążone są w żałobie po funkcjonariuszce, która stała się symbolem poświęcenia w obliczu bezwzględnego terroru.

To miało być rutynowe zgłoszenie – jedno z wielu, jakie policja patrolowa odbiera każdego dnia. Około północy na numer alarmowy wpłynęła informacja o włamaniu do sklepu w samym sercu miasta. Wiktoria wraz z patrolem była pierwsza na miejscu. Nie wiedziała, że zgłoszenie jest tylko okrutnym fortelem, a w ciemnościach czekają na nich improwizowane ładunki wybuchowe. Pierwsza eksplozja uderzyła z niewyobrażalną siłą, a kilka minut później, gdy na pomoc ruszyli koledzy z drugiej jednostki, nastąpił kolejny wybuch. W wyniku tego zaplanowanego ataku rannych zostało 24 osób, a dla młodej policjantki pomoc nadeszła za późno.

Wiktoria: Dziewczyna z Wołynia, która kochała mundur

Historia Wiktorii to opowieść o odwadze i poszukiwaniu swojego miejsca w świecie rozdartym wojną.

Droga do Lwowa: Pochodziła z Wołynia, ale los rzucił ją później do Chersonia – miasta, które tak mocno doświadczyło okrucieństw ostatnich lat.

Spełnione marzenie: Ukończyła Lwowski Uniwersytet Spraw Wewnętrznych, z dumą zakładając mundur policji patrolowej, by dbać o bezpieczeństwo miasta, które stało się jej domem.

Przerwana miłość: Jesienią ubiegłego roku Wiktoria stanęła na ślubnym kobiercu. Jej mąż, również policjant, dzielił z nią nie tylko życie, ale i trudną służbę. Dziś zamiast planować wspólną przyszłość, musi pożegnać ukochaną.

Ofiara terroru: Śledczy nie mają wątpliwości – to był zamach terrorystyczny ze skutkiem śmiertelnym, a tropy prowadzą bezpośrednio do rosyjskich służb.

Podstępna pułapka: Śledztwo w sprawie okrutnego zamachu

Służby poinformowały o zatrzymaniu osoby podejrzanej o wykonanie zamachu, jednak ból po stracie Wiktorii pozostaje nieukojony.

  • Zasadzka na ratowników:** Metoda „podwójnego uderzenia” miała na celu zmasakrowanie tych, którzy jako pierwsi przybędą z pomocą poszkodowanym.
  • Łzy w szeregach policji:** Współpracownicy wspominają Wiktorię jako osobę niezwykle ciepłą, profesjonalną i zawsze gotową do działania.
  • Miasto w żałobie:** Mieszkańcy Lwowa składają kwiaty i znicze w miejscu tragedii, oddając hołd dziewczynie, która oddała życie za ich spokój.
