Ostatnia taka zmiana w 2026 roku? Polska żegna się z przestawianiem zegarków.
Koniec ze zmianą czasu w Polsce. Zegarki mogą zostać ustawione na stałe. W Polsce nadchodzi kres wieloletniej praktyki przestawiania zegarków dwa razy do roku.
Obowiązujące przepisy przewidują zmianę czasu jedynie do końca 2026 roku. Potem rząd będzie musiał podjąć decyzję, czy kraj pozostanie przy czasie letnim, czy zimowym.
Dlaczego zmiana czasu ma zniknąć
Od lat toczy się dyskusja o sensowności przestawiania zegarków. Badania pokazują, że Polacy są coraz bardziej zmęczeni tą praktyką. Większość opowiada się za rezygnacją z podziału roku na czas zimowy i letni. Argumentem jest nie tylko wygoda, lecz także zdrowie częste przesunięcia zaburzają rytm biologiczny i pogarszają jakość snu.
Jakie będą skutki
Jeśli Polska zrezygnuje ze zmiany czasu, codzienne życie stanie się bardziej przewidywalne. Ułatwi to planowanie rozkładów jazdy, funkcjonowanie transportu i działalność wielu branż. Eksperci wskazują, że stały czas może zmniejszyć liczbę problemów zdrowotnych związanych z zaburzeniami snu. Jednocześnie wybór pomiędzy czasem letnim a zimowym będzie miał znaczenie dla długości dnia zimą poranki mogą być ciemniejsze, a latem wieczory krótsze.
Kiedy zapadnie decyzja
Ostateczne rozstrzygnięcie ma zostać podjęte w najbliższych latach. Najprawdopodobniej w marcu 2026 roku przesuniemy zegarki po raz ostatni. Od 2027 roku Polska może już na stałe funkcjonować w jednym czasie, co zakończy długą epokę corocznych przestawień zegarków.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.