Ostatnie bastiony tanich mieszkań w Warszawie. Zobacz, gdzie wciąż kupisz lokal za „rozsądne” pieniądze
Warszawski rynek nieruchomości w 2026 roku przypomina dwa odrębne światy, które coraz mocniej się od siebie oddalają. Z jednej strony mamy luksusowe wieżowce w centrum, gdzie za metr kwadratowy trzeba zapłacić tyle, co za samochód klasy premium, a z drugiej peryferyjne osiedla, które ratują resztki marzeń o własnym „M” dla klasy średniej. Statystyczna cena nowego mieszkania w stolicy przebiła właśnie barierę 19 tys. zł za m kw., ale dane te są mocno zawyżane przez segment luksusowy. Prawda jest taka, że kto nie zdecyduje się na zakup w ciągu najbliższych tygodni, może na dobre pożegnać się z cenami poniżej 15 tys. zł za metr.
Eksperci alarmują: polaryzacja rynku postępuje w tempie błyskawicznym. W Śródmieściu stawki rzędu 40 tys. zł za m kw. stały się codziennością, podczas gdy najtańsze lokale na obrzeżach wyprzedają się na pniu, często jeszcze przed wbiciem pierwszej łopaty. Przyczyną drożyzny jest nie tylko popyt, ale przede wszystkim drastyczny brak gruntów pod nową zabudowę, co spycha deweloperów coraz dalej od centrum.
Gdzie szukać okazji? Prawa strona Wisły kusi cenami
Jeśli Twój budżet nie pozwala na luksusowy apartament na Woli, wzrok powinieneś skierować tam, gdzie ceny wciąż nie przekroczyły granicy bólu dla przeciętnego nabywcy.
Białołęka i Wawer liderami opłacalności: Średnia cena w tych rejonach oscyluje wokół 13,5 tys. zł za m kw., co czyni je najbardziej atrakcyjnymi punktami na mapie stolicy.
Rembertów wciąż dostępny: Za metr kwadratowy zapłacisz tu średnio 13,9 tys. zł, co nadal jest kwotą znacznie niższą od średniej rynkowej.
Cena za dystans: Decydując się na te lokalizacje, musisz liczyć się z dłuższym dojazdem do pracy i słabiej rozwiniętą siecią szkół czy przedszkoli.
Luksus bez barier: Apartamenty droższe niż w Europie Zachodniej
Równolegle do budżetowych inwestycji rozwija się segment dla najbogatszych, który w 2026 roku bije wszelkie rekordy.
- Śródmieście i Wola: To serce warszawskiej drożyzny ze średnimi cenami odpowiednio 40,8 tys. zł i 32,4 tys. zł za metr.
- Nowe standardy premium: Wejście do elitarnego grona właścicieli apartamentów zaczyna się od 50 tys. zł za m kw., a topowe penthouse’y dobijają do zawrotnych 80 tys. zł.
- Inwestycje przyszłości: Projekty takie jak Liberty Tower na Woli wyznaczają nowe trendy cenowe, wyceniając komfort i prestiż na ponad 35 tys. zł za metr.
Potencjał wzrostu: Czy warto ryzykować peryferie?
Inwestując w tańsze dzielnice, warto spojrzeć na nie przez pryzmat Ursynowa. Kilkanaście lat temu uważany za sypialnię „na końcu świata”, dziś – dzięki metru i infrastrukturze – osiąga ceny na poziomie 21,2 tys. zł za m kw.. Wybór Białołęki czy Wawra w 2026 roku może być podobnym ruchem, o ile weźmiesz pod uwagę planowane inwestycje komunikacyjne, które w przyszłości radykalnie podniosą wartość Twojej nieruchomości.
W 2026 roku warszawski rynek nie wybacza niezdecydowania. Jeśli szukasz mieszkania w budżecie do 15 tys. zł za metr, musisz szukać go w dzielnicach oddalonych od centrum, takich jak Białołęka, Wawer czy Rembertów.
Pamiętaj, że niska cena początkowa wiąże się z koniecznością zaakceptowania mniejszej liczby udogodnień w okolicy. Jeśli jednak planujesz zakup jako inwestycję długoterminową, celuj w miejsca z planowaną rozbudową transportu szynowego – to jedyny sposób, by Twoje tanie dziś mieszkanie stało się w przyszłości pożądanym adresem, tak jak stało się to w przypadku Ursynowa.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.