Ostatnie dni na tani kredyt? Od 19 czerwca banki drastycznie zmienią zasady. Miliony Polaków bez szans na pożyczkę.

19 kwietnia 2026 23:23 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Radykalne zmiany w prawie bankowym uderzą w osoby planujące zakup mieszkania lub większe zakupy na raty. Nowe wytyczne rygorystycznie obniżają dostępną kwotę finansowania, co dla wielu rodzin oznacza zamkniecie drogi do własnego lokum. Sprawdź, jak zmienią się zasady wyliczania Twojej wiarygodności finansowej i dlaczego bank powie „nie” częściej niż dotychczas.

kredyt hipoteczny, kalkulator, symbol domu i klepsydra
fot. Warszawa w Pigułce

Czym jest zdolność kredytowa? Fakty o nowej matematyce banków

Z dniem 19 czerwca 2026 r. wchodzą w życie nowe rekomendacje nadzoru finansowego, które zmieniają sposób, w jaki bank widzi Twoje finanse. Kluczowym terminem jest zdolność kredytowa, czyli maksymalna kwota kredytu, jaką bank jest gotów nam pożyczyć, mając pewność, że będziemy w stanie ją spłacić wraz z odsetkami. Fakt, że banki muszą teraz doliczać wyższy „bufor” na wypadek wzrostu stóp procentowych, sprawia, że przy tych samych zarobkach otrzymamy znacznie mniejszą kwotę niż jeszcze miesiąc temu.

Parametr oceny Co się zmienia? Skutek dla klienta
Koszty utrzymania Wyższe ryczałtowe kwoty na każdego członka rodziny Spadek dostępnej kwoty kredytu o 10-15%
Wskaźnik DSTI Maksymalny udział raty w dochodzie zostaje obniżony Rata nie może „zjadać” większości pensji
Okres kredytowania Zalecane skracanie umów do 25 lat Wyższa miesięczna rata przy mniejszej kwocie
Weryfikacja dochodów Konieczność przedstawiania bardziej szczegółowych wyciągów Trudniejsza droga dla osób na umowach zlecenie
Dlaczego banki zakręcają kurek z pieniędzmi?Nowe przepisy wprowadzają tzw. wskaźnik DSTI (z ang. Debt Service to Income), który określa relację wszystkich rocznych kosztów obsługi długu do rocznego dochodu netto:

  • Ochrona przed pętlą zadłużenia: Państwo chce uniknąć sytuacji, w której nagły wzrost rat doprowadzi do bankructw tysięcy gospodarstw domowych.
  • Realne koszty życia: Banki nie mogą już zakładać, że rodzina przeżyje za kwotę „minimum socjalnego” – muszą uwzględniać realną inflację w wydatkach.
  • Bezpieczeństwo systemu: Wyższe wymogi mają uodpornić banki na ewentualne wstrząsy gospodarcze.

Fakty o rynku: Czy to czas na pożegnanie z marzeniami o domu?

Fakt, że zmiany wchodzą w życie niemal z dnia na dzień, wywołał panikę wśród osób, które są w trakcie procesowania wniosków. Statystyka pokazuje, że nowe wymogi mogą wykluczyć z rynku nawet 30% obecnych potencjalnych kredytobiorców. Dane z serwisu Forsal.pl sugerują, że najmocniej ucierpią młode małżeństwa z dziećmi oraz osoby z najniższymi zarobkami, dla których każda złotówka brana pod uwagę przy wyliczaniu zdolności kredytowej jest na wagę złota. Eksperci radzą: jeśli planujesz kredyt, złóż wniosek przed 19 czerwca, by skorzystać jeszcze ze starych, łagodniejszych zasad oceny Twojego portfela.

W 2026 roku dostęp do kapitału staje się towarem luksusowym. Dane są jasne: era taniego i łatwego kredytu „na dowód” odeszła do lamusa. Statystyki wskazują, że zaostrzenie polityki kredytowej może doprowadzić do spadku cen nieruchomości, ponieważ liczba kupujących drastycznie zmaleje. Jednak dla przeciętnego Kowalskiego to słabe pocieszenie – nawet przy niższej cenie mieszkania, brak finansowania z banku pozostaje barierą nie do przeskoczenia. Jeśli nie masz wysokich oszczędności na wkład własny, przygotuj się na to, że bank będzie teraz prześwietlał Twój każdy wydatek z niespotykaną dotąd surowością. Od 19 czerwca Twoje konto bankowe musi być wzorem dyscypliny finansowej, jeśli marzysz o własnych „czterech kątach”.

Źródło: Opracowanie na podstawie najnowszych rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego oraz analizy serwisu Forsal.pl (maj/czerwiec 2026).

 

