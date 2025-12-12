Ostatnie dni na wniosek o bon ciepłowniczy. Nawet 1750 zł może przepaść
Do 15 grudnia upływa termin składania wniosków o bon ciepłowniczy za drugą połowę roku. To świadczenie może wynieść nawet 1750 zł, ale tylko osoby, które złożą dokumenty na czas, otrzymają wsparcie na rosnące koszty ogrzewania.
Do 15 grudnia można składać wnioski o bon ciepłowniczy za drugą połowę roku. Świadczenie to ma pomóc gospodarstwom domowym w pokryciu rosnących kosztów ogrzewania i energii. Osoby, które nie zdążą dopełnić formalności, mogą stracić nawet 1750 zł.
Co się zmienia?
Bon ciepłowniczy to nowe świadczenie uruchomione w odpowiedzi na rosnące koszty energii. Ma wspierać gospodarstwa domowe, które najbardziej odczuwają podwyżki cen prądu, opału i kosztów utrzymania mieszkań. Wsparcie przysługuje na podstawie kryterium dochodowego, a jego wysokość zależy od liczby domowników oraz rodzaju ogrzewania.
Termin składania wniosków za okres od 1 lipca do 31 grudnia mija 15 grudnia. Po tym dniu bon nie będzie już przysługiwał za drugą połowę roku.
Fakty i tło sprawy
Z bonu mogą skorzystać osoby prowadzące gospodarstwo jednoosobowe, jeśli ich miesięczny dochód nie przekracza 3272,69 zł. W gospodarstwach wieloosobowych limit wynosi 2454,52 zł na osobę. Jeśli te wartości zostaną przekroczone, działa mechanizm „złotówka za złotówkę”, który obniża wartość bonu, ale nie odbiera prawa do świadczenia.
Kwota wsparcia zależy również od źródła ogrzewania. Osoby korzystające z energii elektrycznej jako głównego systemu grzewczego — np. pomp ciepła czy pieców akumulacyjnych — mogą otrzymać podwojoną stawkę. W takim przypadku bon może wynieść nawet 1750 zł, o ile źródło ogrzewania zostało zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Co to oznacza dla czytelnika?
Osoby uprawnione powinny jak najszybciej złożyć wniosek, aby nie utracić szansy na wsparcie. Dokumenty można przekazać:
- w urzędzie gminy,
- elektronicznie przez aplikację mObywatel,
- przez skrzynkę ePUAP.
Potwierdzenie złożenia wniosku zostanie przesłane w formie elektronicznej. W praktyce bon ciepłowniczy może znacząco odciążyć domowy budżet, zwłaszcza gospodarstwa ogrzewające mieszkania energią elektryczną.15 grudnia to ostateczny termin na złożenie wniosku o bon ciepłowniczy za drugą połowę roku. Wsparcie sięga nawet 1750 zł i jest kierowane do osób o niższych dochodach oraz gospodarstw korzystających z elektrycznych źródeł ogrzewania. Złożenie wniosku jest szybkie, a brak formalności w terminie oznacza utratę świadczenia.
