Ostatnie pożegnanie Bożeny Dykiel. Rodzina podała datę pogrzebu i szczególną prośbę
Rodzina Bożeny Dykiel opublikowała nekrolog aktorki i przekazała informacje dotyczące uroczystości pogrzebowych. Artystka zmarła 12 lutego 2026 roku w wieku 77 lat.
Uroczystości odbędą się 25 lutego w Warszawie.
Msza i pogrzeb w Warszawie
Msza święta żałobna zostanie odprawiona w środę 25 lutego 2026 roku o godzinie 12:00 w Kościele Środowisk Twórczych przy placu Teatralnym 18 w Warszawie.
O godzinie 14:00 sprzed bramy głównej Cmentarza Wojskowego na Powązkach wyruszy kondukt żałobny.
Informację o terminie przekazała pogrążona w smutku rodzina.
Zamiast kwiatów – wsparcie dla potrzebujących
W nekrologu pojawiła się również szczególna prośba. Rodzina aktorki zwróciła się z apelem, by zamiast składania kondolencji i przynoszenia kwiatów wesprzeć Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.
To organizacja od lat zajmująca się pomocą osobom niewidomym i słabowidzącym.
Bożena Dykiel – aktorka znana i ceniona
Bożena Dykiel była jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek filmowych i teatralnych. Przez lata swojej kariery zyskała ogromną sympatię widzów, a jej role na stałe zapisały się w historii polskiej kultury.
Jej odejście poruszyło środowisko artystyczne oraz licznych fanów.
Pożegnanie artystki
25 lutego Warszawa pożegna Bożenę Dykiel podczas uroczystości, w których udział zapowiedzieli bliscy, przyjaciele oraz przedstawiciele świata kultury.
