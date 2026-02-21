Ostatnie pożegnanie Bożeny Dykiel. Rodzina podała datę pogrzebu i szczególną prośbę

21 lutego 2026 21:54

Rodzina Bożeny Dykiel opublikowała nekrolog aktorki i przekazała informacje dotyczące uroczystości pogrzebowych. Artystka zmarła 12 lutego 2026 roku w wieku 77 lat.

fot. Warszawa w Pigułce

Uroczystości odbędą się 25 lutego w Warszawie.

Msza i pogrzeb w Warszawie

Msza święta żałobna zostanie odprawiona w środę 25 lutego 2026 roku o godzinie 12:00 w Kościele Środowisk Twórczych przy placu Teatralnym 18 w Warszawie.

O godzinie 14:00 sprzed bramy głównej Cmentarza Wojskowego na Powązkach wyruszy kondukt żałobny.

Informację o terminie przekazała pogrążona w smutku rodzina.

Zamiast kwiatów – wsparcie dla potrzebujących

W nekrologu pojawiła się również szczególna prośba. Rodzina aktorki zwróciła się z apelem, by zamiast składania kondolencji i przynoszenia kwiatów wesprzeć Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

To organizacja od lat zajmująca się pomocą osobom niewidomym i słabowidzącym.

Bożena Dykiel – aktorka znana i ceniona

Bożena Dykiel była jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek filmowych i teatralnych. Przez lata swojej kariery zyskała ogromną sympatię widzów, a jej role na stałe zapisały się w historii polskiej kultury.

Jej odejście poruszyło środowisko artystyczne oraz licznych fanów.

Pożegnanie artystki

25 lutego Warszawa pożegna Bożenę Dykiel podczas uroczystości, w których udział zapowiedzieli bliscy, przyjaciele oraz przedstawiciele świata kultury.

