Ostatnie pożegnanie Bożeny Dykiel. Warszawa żegna wybitną aktorkę

25 lutego 2026 11:49 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Polska kultura pogrążyła się w żałobie po stracie jednej z najbardziej wyrazistych postaci kina i teatru. Bliscy, przyjaciele oraz rzesze wiernych fanów spotkają się w środę, 25 lutego 2026 roku, aby oddać hołd Bożenie Dykiel. Uroczystości pożegnalne odbędą się w samym sercu stolicy, kończąc pewną epokę w historii polskiej sceny i ekranu.

Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

Informacja o śmierci artystki, która wstrząsnęła krajem 13 lutego, wywołała falę wspomnień o jej niezwykłym talencie i charyzmie. Bożena Dykiel przez lata obecności w mediach dała się poznać jako postać niezwykle utalentowana, której role na stałe zapisały się w pamięci widzów. Dzisiejsze spotkanie w Kościele Środowisk Twórczych to okazja do wspólnego podziękowania za jej ogromny wkład w rozwój krajowej kultury.

Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

Szczegóły uroczystości pogrzebowych

Uroczyste pożegnanie aktorki zaplanowano z dbałością o godną oprawę, odpowiadającą jej dorobkowi artystycznemu.

Data i godzina: Ostatnie pożegnanie rozpocznie się w środę, 25 lutego, o godzinie 12:00.

Miejsce: Msza żałobna zostanie odprawiona w Kościele Środowisk Twórczych przy placu Teatralnym w Warszawie.

Charakter wydarzenia: W uroczystości wezmą udział bliscy, przyjaciele oraz wielbiciele talentu aktorki, którzy chcą osobiście oddać jej hołd.

