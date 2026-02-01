Ostrzeżenia dla niemal całej Polski. W sytuacji zagrożenia dzwoń na 112
Polskę czeka jedna z najzimniejszych nocy tej zimy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pogodowe dla niemal całego kraju. Silny mróz może stanowić realne zagrożenie dla zdrowia i życia, szczególnie w nocy z niedzieli na poniedziałek.
Ostrzeżenia drugiego stopnia na północnym wschodzie
Najpoważniejsza sytuacja prognozowana jest w północno wschodniej Polsce. Dla tego obszaru obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia związane z bardzo niskimi temperaturami. W pozostałej części kraju, głównie w centrum i na południu, wprowadzono ostrzeżenia pierwszego stopnia.
Bez ostrzeżeń pozostaje jedynie zachodni skraj południowej Polski.
Temperatura spadnie nawet do minus 27 stopni
Według prognoz najniższe wartości temperatury wystąpią w nocy z niedzieli na poniedziałek. Lokalnie termometry mogą wskazać nawet minus 27 stopni Celsjusza. Tak silne mrozy są rzadkością i mogą prowadzić do szybkiego wychłodzenia organizmu oraz odmrożeń.
W ciągu dnia również będzie bardzo zimno. Maksymalne temperatury w wielu regionach nie przekroczą minus 4 stopni.
Realne zagrożenie dla zdrowia i życia
Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Tak niskie temperatury zwiększają ryzyko wychłodzenia, problemów krążeniowych i oddechowych. Najbardziej zagrożone są osoby starsze, chore, dzieci oraz osoby bezdomne.
Długie przebywanie na mrozie może być niebezpieczne nawet przy odpowiednim ubraniu.
Apel o pomoc i reagowanie
Władze przypominają o konieczności reagowania w sytuacjach zagrożenia. Jeśli zauważymy osobę potrzebującą pomocy, należy niezwłocznie powiadomić służby. W nagłych przypadkach należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
Warto również zwrócić uwagę na sąsiadów i bliskich, którzy mogą wymagać wsparcia w czasie silnych mrozów.
Co to oznacza dla czytelnika
Najbliższe noce wymagają szczególnej ostrożności. Warto ograniczyć przebywanie na zewnątrz, ubierać się warstwowo i zadbać o ogrzewanie mieszkań. Opiekunowie zwierząt powinni zapewnić im ciepłe schronienie. Każda szybka reakcja na zagrożenie może uratować zdrowie lub życie.
Niemal cała Polska znalazła się w strefie ostrzeżeń przed silnym mrozem. Najbliższe noce mogą przynieść temperatury, które stanowią poważne zagrożenie. Służby apelują o ostrożność, rozwagę i wzajemną pomoc.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.