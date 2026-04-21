Ostrzeżenie dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza. Możesz stracić pieniądze w kilka sekund

21 kwietnia 2026 08:24 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

To wygląda jak oficjalny dokument, ma logo państwowej instytucji i zawiera konkretną kwotę do zapłaty. Wielu mieszkańców Warszawy i innych miast w Polsce może się nabrać. Policja wydała pilne ostrzeżenie przed nową metodą oszustwa, która pojawiła się na ulicach.

Fałszywe mandaty pojawiają się na samochodach

Na terenie kraju, także w Warszawie, pojawiają się ulotki stylizowane na urzędowe wezwania do zapłaty. Trafiają za wycieraczki aut i informują o rzekomym mandacie.

Dokument wygląda wiarygodnie. Zawiera numer sprawy, podstawę prawną, a nawet kod QR prowadzący do płatności. To właśnie ten element jest kluczowy dla oszustów.

Jak działa ten schemat?

Mechanizm jest prosty i bardzo skuteczny:

– widzisz „mandat” za wycieraczką
– skanujesz kod QR
– przechodzisz do płatności
– pieniądze trafiają bezpośrednio do przestępców

Oszust liczy na pośpiech i stres. Kierowca często chce szybko „załatwić sprawę” i nie weryfikuje dokumentu.

Policja ostrzega: tak nie działają mandaty

Policja jasno podkreśla, że takie wezwania nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.

W Polsce mandaty nie są wystawiane w formie ulotek pozostawianych na samochodach. Nie zawierają też kodów QR do natychmiastowej zapłaty.

Każdy mandat nakładany jest w określonej procedurze i przekazywany bezpośrednio – nie w takiej formie.

Warszawa szczególnie narażona

W dużych miastach, takich jak Warszawa, oszustwo może rozprzestrzeniać się szybciej. Duża liczba samochodów, rotacja kierowców i brak czasu sprzyjają takim działaniom.

Eksperci podkreślają, że to metoda idealna dla przestępców – szybka, anonimowa i trudna do wykrycia.

Co robić, jeśli znajdziesz takie „wezwanie”?

– nie skanuj kodu QR
– nie dokonuj żadnej płatności
– sprawdź sprawę w najbliższej jednostce Policji
– zachowaj dokument jako dowód

Najważniejsze to nie działać pod wpływem emocji. Presja czasu to główne narzędzie oszustów.

Co to oznacza dla Ciebie?

– możesz natknąć się na fałszywy mandat nawet w swojej okolicy
– jeden skan kodu QR może kosztować Cię realne pieniądze
– oszustwo wygląda bardzo wiarygodnie
– kluczowa jest czujność i weryfikacja

Jeśli mieszkasz w Warszawie lub często parkujesz w centrum, zachowaj szczególną ostrożność. W najbliższych dniach takich przypadków może być więcej.

Policja apeluje: zanim zapłacisz – sprawdź. To może uchronić Cię przed stratą pieniędzy.

