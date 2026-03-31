Ostrzeżenie GIS dla całej Polski. Nie jedz tego produktu z Biedronki, wykryto groźną bakterię
Ważny komunikat dla konsumentów w całej Polsce. Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące jednego z popularnych produktów spożywczych. Wykryto w nim obecność niebezpiecznej bakterii Listeria monocytogenes.
Sprawdź, czy masz go w domu.
Niebezpieczna bakteria w popularnym produkcie
GIS poinformował o wykryciu bakterii Listeria monocytogenes w partii pstrąga łososiowego wędzonego na zimno. To groźny drobnoustrój, który może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, szczególnie dla kobiet w ciąży, osób starszych i z obniżoną odpornością.
Zakażenie może prowadzić do listeriozy – choroby, która w skrajnych przypadkach bywa bardzo niebezpieczna.
Szczegóły produktu
Ostrzeżenie dotyczy konkretnej partii produktu:
- Nazwa: pstrąg tęczowy łososiowy wędzony na zimno MARINERO
- Waga: 100 g
- Numer partii: 510794
- Termin przydatności: 08.04.2026
- Kod kreskowy: 5900335027794
Producentem jest firma Koral S.A. z Ustronia Morskiego, a produkt został wyprodukowany dla Jeronimo Martins Polska, czyli właściciela sieci Biedronka.
Co zrobić, jeśli masz ten produkt
GIS jasno wskazuje: nie należy spożywać produktu z tej partii. Jeśli masz go w domu, najlepiej go wyrzucić lub zwrócić do sklepu.
Spożycie może wiązać się z ryzykiem dla zdrowia, nawet jeśli produkt wygląda i pachnie normalnie.
