Ostrzeżenie GIS dla całej Polski. Nie jedz tego produktu z Biedronki, wykryto groźną bakterię

31 marca 2026 15:37 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Ważny komunikat dla konsumentów w całej Polsce. Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące jednego z popularnych produktów spożywczych. Wykryto w nim obecność niebezpiecznej bakterii Listeria monocytogenes.

Sprawdź, czy masz go w domu.

Zobacz również:

Niebezpieczna bakteria w popularnym produkcie

GIS poinformował o wykryciu bakterii Listeria monocytogenes w partii pstrąga łososiowego wędzonego na zimno. To groźny drobnoustrój, który może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, szczególnie dla kobiet w ciąży, osób starszych i z obniżoną odpornością.

Zakażenie może prowadzić do listeriozy – choroby, która w skrajnych przypadkach bywa bardzo niebezpieczna.

Szczegóły produktu

Ostrzeżenie dotyczy konkretnej partii produktu:

Zobacz również:

  • Nazwa: pstrąg tęczowy łososiowy wędzony na zimno MARINERO
  • Waga: 100 g
  • Numer partii: 510794
  • Termin przydatności: 08.04.2026
  • Kod kreskowy: 5900335027794

Producentem jest firma Koral S.A. z Ustronia Morskiego, a produkt został wyprodukowany dla Jeronimo Martins Polska, czyli właściciela sieci Biedronka.

Co zrobić, jeśli masz ten produkt

GIS jasno wskazuje: nie należy spożywać produktu z tej partii. Jeśli masz go w domu, najlepiej go wyrzucić lub zwrócić do sklepu.

Spożycie może wiązać się z ryzykiem dla zdrowia, nawet jeśli produkt wygląda i pachnie normalnie.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl