Ostrzeżenie GIS dla konsumentów. Ten produkt należy zwrócić natychmiast
Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu z rynku dwóch modeli czajników, z których podczas gotowania mogły uwalniać się nadmierne ilości kobaltu. Produkty były dostępne w popularnej sieci handlowej i mogły trafić do wielu domów. GIS zaleca natychmiastowe zaprzestanie ich używania. Wyjaśniamy, które modele obejmuje komunikat i co powinni zrobić konsumenci.
Co się zmienia po komunikacie GIS? Wycofano czajniki używane w wielu domach
Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wynikach kontroli, które wykazały możliwość uwalniania kobaltu z dwóch modeli czajników dostępnych na polskim rynku. Produkty były oferowane w jednej z popularnych sieci handlowych i mogły znaleźć się w wielu gospodarstwach domowych. Zapowiedziano ich wycofanie oraz poinformowano o zaleceniach dla użytkowników. Wyjaśniamy, czego dotyczy komunikat i co powinni zrobić konsumenci.
GIS opublikował ostrzeżenie dotyczące dwóch modeli czajników żeliwnych dostępnych w sieci Aldi. Wyniki badań wskazały na możliwość przenikania kobaltu do wody podczas gotowania. Informacja trafiła do Inspektoratu za pośrednictwem unijnego systemu RASFF. Po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęto procedurę wycofania produktów ze sprzedaży. Sprawa dotyczy czajników, które mogły być używane codziennie w wielu domach.
Co się zmienia?
Po komunikacie GIS dystrybutor rozpoczął usuwanie produktów z rynku. Wycofanie objęło dwa modele dostępne od stycznia 2025 roku. Konsumenci zostali poinformowani o możliwości zwrotu czajników i odzyskania środków. Wskazano, że użytkowanie produktów powinno zostać przerwane, nawet jeśli nie widać oznak uszkodzeń. Rekomendacje obejmują również niewykorzystywanie czajników do kontaktu z żywnością.
Fakty i tło sprawy
Zgłoszenie trafiło do polskich służb dzięki systemowi wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach. Laboratoria wykazały, że podczas gotowania wody może dojść do uwalniania kobaltu. To pierwiastek wykorzystywany przemysłowo, który w nadmiarze nie powinien trafiać do produktów spożywczych. GIS przypomniał, że normy UE określają dopuszczalne poziomy migracji metali do żywności, a w przypadku badanych czajników je przekroczono. Dlatego zdecydowano o powiadomieniu konsumentów i natychmiastowym wycofaniu urządzeń.
Komunikat objął dwa modele:
– czajnik żeliwny 0,8 l, czarny (EAN 4068706225161),
– czajnik żeliwny 0,8 l, biało-złoty (EAN 4068706225178).
Produkty mogły zostać zakupione przez wiele osób, a część klientów nie posiadała już paragonów. Dystrybutor potwierdził możliwość ich zwrotu bez dowodu zakupu.
Co to oznacza dla konsumentów?
Osoby posiadające wskazane modele czajników powinny zrezygnować z ich dalszego używania. Nawet jeśli urządzenie było sprawne, wyniki badań potwierdzają ryzyko migracji metalu do wody. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zwrot produktu lub kontakt z producentem, który udzieli informacji o aktualnych procedurach postępowania. Konsumenci, którzy nie oddali czajnika w wyznaczonym terminie, powinni przechowywać go w miejscu odseparowanym i nie wykorzystywać do przygotowywania napojów. Aplikacja RASFF oraz komunikaty GIS mogą być pomocne przy monitorowaniu kolejnych ostrzeżeń dotyczących produktów mających kontakt z żywnością.
GIS poinformował o wycofaniu dwóch modeli czajników, z których podczas gotowania mogły uwalniać się nadmierne ilości kobaltu. Dystrybutor usunął je z obrotu i umożliwił konsumentom zwrot produktów. Użytkownicy powinni zaprzestać korzystania z urządzeń i skontaktować się z miejscem zakupu lub producentem. Sprawa pokazuje znaczenie kontroli bezpieczeństwa produktów mających bezpośredni kontakt z żywnością.
