Ostrzeżenie GIS! Partia szklanek wycofana. Apel do konsumentów, którzy je zakupili
Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed użytkowaniem wybranych partii szklanek sprzedawanych w popularnej sieci Flying Tiger Copenhagen. Badania laboratoryjne wykazały, że z obrzeży naczyń uwalniają się szkodliwe metale ciężkie, co stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia konsumentów
Szczegóły dotyczące wycofanych produktów
Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) otrzymał powiadomienie poprzez system RASFF o rozszerzeniu listy produktów niebezpiecznych. Problem dotyczy szklanek o pojemności 220 ml wyprodukowanych w Chinach, w których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych norm migracji ołowiu i kadmu.
Poniżej znajduje się zestawienie wycofanych modeli:
Szklanka z motywem dyni (Numer artykułu: 3057450)
Szklanka z motywem pomarańczy (Numer artykułu: 3062993)
Szklanka z motywem serc (Numer artykułu: 3052986)
Szklanka z motywem truskawek (Numer artykułu: 3053912)
Szklanka z motywem cytryn (Numer artykułu: 3055350)
Procedura zwrotu i zalecenia
Produkty zniknęły z półek sklepowych 18 marca 2026 roku. Sieć Flying Tiger Copenhagen opublikowała stosowne komunikaty w swoich placówkach stacjonarnych, na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Klienci, którzy posiadają wskazane modele w domach, proszeni są o natychmiastowe zaprzestanie ich użytkowania w kontakcie z żywnością. Producent w komunikacie gwarantuje klientom całkowity zwrot kosztów przy zwrocie wyżej wskazanych partii wadliwego produktu.
