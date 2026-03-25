Ostrzeżenie GIS! Partia szklanek wycofana. Apel do konsumentów, którzy je zakupili

25 marca 2026 10:53 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed użytkowaniem wybranych partii szklanek sprzedawanych w popularnej sieci Flying Tiger Copenhagen. Badania laboratoryjne wykazały, że z obrzeży naczyń uwalniają się szkodliwe metale ciężkie, co stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia konsumentów

Fot. Pixabay

Szczegóły dotyczące wycofanych produktów

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) otrzymał powiadomienie poprzez system RASFF o rozszerzeniu listy produktów niebezpiecznych. Problem dotyczy szklanek o pojemności 220 ml wyprodukowanych w Chinach, w których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych norm migracji ołowiu i kadmu.

Poniżej znajduje się zestawienie wycofanych modeli:

  • Szklanka z motywem dyni (Numer artykułu: 3057450)

  • Szklanka z motywem pomarańczy (Numer artykułu: 3062993)

  • Szklanka z motywem serc (Numer artykułu: 3052986)

  • Szklanka z motywem truskawek (Numer artykułu: 3053912)

  • Szklanka z motywem cytryn (Numer artykułu: 3055350)

Procedura zwrotu i zalecenia

Produkty zniknęły z półek sklepowych 18 marca 2026 roku. Sieć Flying Tiger Copenhagen opublikowała stosowne komunikaty w swoich placówkach stacjonarnych, na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Klienci, którzy posiadają wskazane modele w domach, proszeni są o natychmiastowe zaprzestanie ich użytkowania w kontakcie z żywnością. Producent w komunikacie gwarantuje klientom całkowity zwrot kosztów przy zwrocie wyżej wskazanych partii wadliwego produktu.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl