Ostrzeżenie IMGW. Wysokie zagrożenie pożarowe na Mazowszu
Zagrożenie pożarowe w województwie mazowieckim jest obecnie bardzo wysokie. Sytuacja w podwarszawskich lasach stała się niezwykle poważna, a dynamicznie rozprzestrzeniający się pożar wymaga zaangażowania setek ratowników. Na miejscu pracują zespoły strażaków, policjantów, pracowników lasów państwowych oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, a kluczowe wsparcie z powietrza zapewniają śmigłowce oraz 5 specjalistycznych samolotów Dromader
Najnowsze analizy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przygotowane na piątkowe popołudnie (w godzinach od 14:00 do 16:00), pokazują czarny scenariusz dla większości obszaru Polski. Wilgotność ściółki spadła do dramatycznie niskiego poziomu.
Mapa zagrożenia pożarowego świeci się na czerwono. Ekstremalne ryzyko wybuchu kolejnych ognisk ognia dotyczy pasa aż 9 województw:
-
mazowieckiego,
-
podlaskiego,
-
kujawsko-pomorskiego,
-
wielkopolskiego,
-
łódzkiego,
-
lubelskiego,
-
świętokrzyskiego,
-
warmińsko-mazurskiego,
-
podkarpackiego.
Synoptycy bez ogródek wskazują na fatalną kombinację czynników atmosferycznych: długotrwały brak opadów, wysuszone podłoże oraz silne podmuchy wiatru na wschodzie kraju. W takich realiach katastrofę może wywołać najmniejsza iskra, wyrzucony niedopałek czy niedogaszone ognisko.
Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w lasach oraz stosowanie się do komunikatów służb. Wyjaśniają, że niska wilgotność, brak opadów, we wschodniej połowie kraju porywisty wiatr, sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia.
Prognoza pogody dla Mazowsza. Wiatr największym wrogiem strażaków
Czy piątkowa aura przyniesie przełom i pomoże opanować sytuację w powiecie wołomińskim? Niestety, napływające meldunki meteorologiczne nie dają powodów do optymizmu. Choć na niebie pojawi się sporo chmur, to symboliczny, przelotny deszcz spodziewany jest jedynie na krańcach wschodnich Mazowsza, co w żaden sposób nie ugasi wysuszonej ściółki.
Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą od 18 do 22°C. Najbardziej niepokojące dla dowódców akcji gaśniczej są jednak prognozy dotyczące wiatru. Ma on wiać z kierunków północno-zachodnich i zachodnich, osiągając w porywach prędkość nawet do 55 km/h. To właśnie te silne, nieregularne podmuchy decydują o tym, jak szybko przemieszcza się ściana ognia, i stanowią obecnie największe niebezpieczeństwo dla pracujących w terenie rot strażackich.
🔥 Niemal w całym kraju utrzymuje się wysokie i bardzo wysokie zagrożenie pożarowe.
🌡️ Niska wilgotność, brak opadów, we wschodniej połowie kraju porywisty wiatr, sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia. Wystarczy chwila nieuwagi – niedopałek, iskra czy ognisko.
🚫 W… pic.twitter.com/Mnavk3VPn6
— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 29, 2026
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.