Ostrzeżenie przed burzami w tej części Polski. Sprawdź, co grozi mieszkańcom

16 maja 2026 20:34 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla czterech województw w południowo-wschodniej części kraju.

Burza nad miastem

Na tym samym obszarze obowiązują alerty hydrologiczne I stopnia. Alerty te dotyczą możliwych gwałtownych wzrostów stanów wody.

Komunikat meteorologiczny IMGW

Dziś występuje dużo chmur i opady deszczu, szczególnie na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Po południu lokalnie pojawią się burze. Suma opadów wyniesie do 20 mm, a w Karpatach do 25 mm. Temperatura osiągnie przeważnie od 12 do 16°C, a najcieplej będzie na południowym wschodzie – do 22°C. Podczas burz wiatr osiągnie prędkość do 70 km/h.

Znaczenie ostrzeżeń I stopnia

Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przewidują wystąpienie zjawisk, które są niebezpieczne. Zjawiska te mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

Źródło: Polska Agencja Prasowa (pap.pl)
