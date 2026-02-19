Ostrzeżenie sanepidu! Partia przekąsek wycofana ze sprzedaży

19 lutego 2026 13:02 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) poinformował o wycofaniu wybranych partii filipińskich przekąsek kukurydzianych marki Boy Bawang. W produktach stwierdzono obecność pszenicy, która nie została wymieniona w składzie na etykiecie. Brak tej informacji stanowi realne zagrożenie dla osób cierpiących na alergię na pszenicę lub nietolerancję glutenu

Fot. Pixabay / Warszawa w Pigułce

Informacja o nieprawidłowym oznakowaniu wpłynęła do polskich służb poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF). Za dystrybucję towaru odpowiada firma Heuschen & Schrouff z siedzibą w Niderlandach. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą już działania mające na celu usunięcie wskazanych partii ze sprzedaży. GIS ostrzega, że spożycie produktu przez osoby z alergią na pszenicę może wywołać wystąpienie reakcji alergicznej

Zobacz również:

Dane wycofanego produktu

  • Nazwa: Snack corn chick./lech.man, 90g, marka: Boy Bawang
  • Importer: Heuschen & Schrouff, Niderlandy
  • Daty minimalnej trwałości: 14-3-2026, 17-6-2026, 8-8-2026, 14-11-2026, 14-1-2027, 17-3-2027
  • Kraj pochodzenia: Filipiny

Jeśli posiadasz ten produkt w domu, wykonaj poniższe kroki, aby zadbać o bezpieczeństwo swoje i bliskich:

  • Sprawdź datę na opakowaniu: Porównaj datę minimalnej trwałości z powyższą listą. Jeśli data się zgadza, produkt pochodzi z partii objętej ostrzeżeniem.

    Zobacz również:

  • Oceń ryzyko zdrowotne: Jeżeli Ty lub domownicy macie alergię na pszenicę, pod żadnym pozorem nie spożywajcie tej przekąski. Dla osób bez alergii produkt pozostaje bezpieczny.

  • Zwróć produkt do sklepu: Wadliwy towar możesz zwrócić w miejscu zakupu. Sklepy są zobowiązane do przyjmowania produktów wycofanych przez GIS ze względu na bezpieczeństwo żywności.

  • Monitoruj stan zdrowia: W przypadku przypadkowego spożycia przez osobę uczuloną i wystąpienia objawów takich jak wysypka, duszności czy bóle brzucha, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Źródło: GIS

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl