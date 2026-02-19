Ostrzeżenie sanepidu! Partia przekąsek wycofana ze sprzedaży
Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) poinformował o wycofaniu wybranych partii filipińskich przekąsek kukurydzianych marki Boy Bawang. W produktach stwierdzono obecność pszenicy, która nie została wymieniona w składzie na etykiecie. Brak tej informacji stanowi realne zagrożenie dla osób cierpiących na alergię na pszenicę lub nietolerancję glutenu
Informacja o nieprawidłowym oznakowaniu wpłynęła do polskich służb poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF). Za dystrybucję towaru odpowiada firma Heuschen & Schrouff z siedzibą w Niderlandach. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą już działania mające na celu usunięcie wskazanych partii ze sprzedaży. GIS ostrzega, że spożycie produktu przez osoby z alergią na pszenicę może wywołać wystąpienie reakcji alergicznej
Dane wycofanego produktu
- Nazwa: Snack corn chick./lech.man, 90g, marka: Boy Bawang
- Importer: Heuschen & Schrouff, Niderlandy
- Daty minimalnej trwałości: 14-3-2026, 17-6-2026, 8-8-2026, 14-11-2026, 14-1-2027, 17-3-2027
- Kraj pochodzenia: Filipiny
Jeśli posiadasz ten produkt w domu, wykonaj poniższe kroki, aby zadbać o bezpieczeństwo swoje i bliskich:
Sprawdź datę na opakowaniu: Porównaj datę minimalnej trwałości z powyższą listą. Jeśli data się zgadza, produkt pochodzi z partii objętej ostrzeżeniem.
Oceń ryzyko zdrowotne: Jeżeli Ty lub domownicy macie alergię na pszenicę, pod żadnym pozorem nie spożywajcie tej przekąski. Dla osób bez alergii produkt pozostaje bezpieczny.
Zwróć produkt do sklepu: Wadliwy towar możesz zwrócić w miejscu zakupu. Sklepy są zobowiązane do przyjmowania produktów wycofanych przez GIS ze względu na bezpieczeństwo żywności.
Monitoruj stan zdrowia: W przypadku przypadkowego spożycia przez osobę uczuloną i wystąpienia objawów takich jak wysypka, duszności czy bóle brzucha, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
