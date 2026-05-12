Oszustwo „na córkę” znów uderzyło. Dwie nastolatki zatrzymane przez policję
86-letnia mieszkanka Płocka straciła 41 tys. zł po telefonie od kobiety podającej się za jej córkę. Seniorka usłyszała dramatyczną historię o śmiertelnym wypadku i konieczności wpłacenia pieniędzy, by bliska osoba mogła uniknąć aresztu. Do odbioru gotówki wysłano „kuriera sądowego”. Jak ustaliła policja, w proceder zamieszane były dwie nastolatki.
Sprawa zakończyła się zatrzymaniem 14- i 16-latki na terenie Warszawy oraz odzyskaniem niemal całej skradzionej kwoty.
Telefon od „córki” i dramatyczna historia o wypadku
Do oszustwa doszło w Płocku. Do 86-letniej kobiety zadzwoniła osoba podająca się za jej córkę. Rozmówczyni płacząc poinformowała seniorkę, że spowodowała śmiertelny wypadek i została zatrzymana.
Następnie przekazała, że potrzebne są pieniądze, aby mogła wyjść na wolność. Kobieta instruowała seniorkę, że po gotówkę przyjedzie specjalny „kurier sądowy”.
86-latka uwierzyła w całą historię i przekazała oszustom 41 tys. zł.
To jeden z najczęściej wykorzystywanych mechanizmów przez przestępców działających metodą „na członka rodziny” lub „na policjanta”. Oszuści bazują przede wszystkim na emocjach, strachu i presji czasu.
Nastolatki odebrały pieniądze od seniorki
Sprawą zajęli się policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Płocku we współpracy z funkcjonariuszami wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.
W wyniku działań operacyjnych funkcjonariusze ustalili osoby odpowiedzialne za odbiór pieniędzy.
Okazało się, że gotówkę od seniorki odebrały dwie nastolatki w wieku 14 i 16 lat.
Dziewczyny wynajęły jedną z płockich taksówek i zamówiły kurs do Warszawy. Dzięki współpracy policjantów z Mazowsza i stołecznych funkcjonariuszy zostały zatrzymane na terenie stolicy.
Policji udało się odzyskać niemal całą przekazaną kwotę.
Nastolatki były poszukiwane
Jak poinformowała policja, obie zatrzymane to podopieczne ośrodków wychowawczych. Nastolatki miały wcześniej uciec z placówek i były poszukiwane.
Sprawa trafi teraz do sądu rodzinnego.
Policja podkreśla, że coraz częściej do takich przestępstw wykorzystywane są osoby niepełnoletnie, które pełnią rolę odbierających pieniądze kurierów.
Śledczy sprawdzają również, kto stał za organizacją całego procederu i kto wykonywał telefon do seniorki.
Warszawa i Mazowsze nadal pod presją oszustów
Mazowsze pozostaje jednym z regionów, gdzie regularnie dochodzi do prób oszustw wymierzonych w seniorów. Szczególnie często przestępcy wykorzystują metody „na wnuczka”, „na policjanta” oraz „na wypadek”.
Warszawska policja od miesięcy prowadzi kampanie ostrzegające osoby starsze przed przekazywaniem gotówki nieznanym osobom.
Funkcjonariusze przypominają, że policja, prokuratura ani sąd nigdy nie żądają przekazywania pieniędzy przez kuriera.
Przestępcy często działają bardzo profesjonalnie. Potrafią podszywać się pod członków rodziny, funkcjonariuszy lub pracowników instytucji publicznych.
Jak działają oszuści?
Mechanizm takich przestępstw zazwyczaj wygląda podobnie. Oszust telefonuje do seniora i przedstawia dramatyczną historię wymagającą natychmiastowego działania.
Najczęściej chodzi o:
- wypadek drogowy członka rodziny,
- rzekome zatrzymanie przez policję,
- konieczność wpłaty kaucji,
- zagrożenie utraty oszczędności,
- fałszywe działania policji lub prokuratury.
Kluczowym elementem jest wywołanie silnego stresu i uniemożliwienie spokojnego zweryfikowania informacji.
Co to oznacza dla Ciebie? Jedna rozmowa może kosztować oszczędności życia
- Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom wysłanym przez telefonicznego rozmówcę.
- W przypadku telefonu od „członka rodziny” rozłącz się i oddzwoń na znany numer.
- Pamiętaj, że policja i sąd nie wysyłają kurierów po gotówkę.
- Porozmawiaj z seniorami w rodzinie o metodach działania oszustów.
- Każdą podejrzaną sytuację zgłaszaj policji.
