Oto najlepszy miesiąc na przejście na emeryturę. Możesz zyskać nawet kilkaset złotych co miesiąc.

Magia terminów. Dlaczego miesiąc złożenia wniosku jest tak ważny?

Wysokość Twojej emerytury zależy od dwóch głównych czynników: kwoty zgromadzonego kapitału oraz średniego dalszego trwania życia wyrażonego w miesiącach. W 2026 roku zasady te są wyjątkowo dynamiczne. ZUS co roku przeprowadza dwie kluczowe operacje: marcową waloryzację świadczeń oraz czerwcową waloryzację składek i kapitału początkowego na koncie ubezpieczonego.

Wybór odpowiedniego momentu pozwala „załapać się” na najkorzystniejsze wskaźniki, co w praktyce oznacza, że osoba przechodząca na emeryturę w drugiej połowie roku często otrzymuje świadczenie wyższe od osoby, która zrobiła to w pierwszym kwartale, mimo identycznego stażu pracy.