Oto najlepszy miesiąc na przejście na emeryturę. Możesz zyskać nawet kilkaset złotych co miesiąc.
Magia terminów. Dlaczego miesiąc złożenia wniosku jest tak ważny?
Wysokość Twojej emerytury zależy od dwóch głównych czynników: kwoty zgromadzonego kapitału oraz średniego dalszego trwania życia wyrażonego w miesiącach. W 2026 roku zasady te są wyjątkowo dynamiczne. ZUS co roku przeprowadza dwie kluczowe operacje: marcową waloryzację świadczeń oraz czerwcową waloryzację składek i kapitału początkowego na koncie ubezpieczonego.
Wybór odpowiedniego momentu pozwala „załapać się” na najkorzystniejsze wskaźniki, co w praktyce oznacza, że osoba przechodząca na emeryturę w drugiej połowie roku często otrzymuje świadczenie wyższe od osoby, która zrobiła to w pierwszym kwartale, mimo identycznego stażu pracy.
Kalendarz przyszłego emeryta kiedy złożyć wniosek w 2026 r.?
Poniższa tabela przedstawia strategiczne podejście do wyboru miesiąca przejścia na zasłużony odpoczynek:
|Okres złożenia wniosku
|Główne korzyści
|Wpływ na portfel
|Luty / Marzec
|Gwarancja marcowej waloryzacji świadczenia
|Szybka podwyżka o wskaźnik inflacji
|Lipiec (po 1.07)
|Wykorzystanie czerwcowej waloryzacji składek
|Zazwyczaj najwyższa podstawa obliczenia
|Dzień po urodzinach
|Niższy wskaźnik średniego trwania życia
|Wyższa emerytura przez krótszy dzielnik
|Koniec roku
|Maksymalny kapitał składkowy
|Więcej składek na koncie, ale brak premii rocznych
Nowe tablice GUS, sprzymierzeniec czy wróg?
Każdego roku w kwietniu zmieniają się tablice średniego dalszego trwania życia publikowane przez GUS. To od nich zależy, przez ile miesięcy ZUS „dzieli” Twój uzbierany kapitał. Jeśli dane wykazują, że żyjemy dłużej, dzielnik rośnie, a emerytura maleje. W 2026 roku warto sprawdzić nowe zestawienia przed wizytą w urzędzie czasem jeden miesiąc zwłoki może „uratować” sporą sumę, jeśli nowe tablice okażą się bardziej łaskawe.
Co to oznacza dla Twojego portfela?
Decyzja o dacie przejścia na emeryturę to czysta matematyka finansowa. Oto jak zoptymalizować swój budżet:
- Premia za zwłokę: Każdy dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego to wzrost świadczenia o ok. 10-15%. Jeśli czujesz się na siłach, 2026 rok jest dobrym momentem na kontynuowanie pracy przy jednoczesnym korzystaniu z ulgi „Zero PIT dla Seniora”.
- Trzynastka i czternastka: Pamiętaj, że aby otrzymać 13. emeryturę, musisz mieć prawo do wypłaty świadczenia na dzień 31 marca. Spóźnienie się o jeden dzień z wnioskiem może kosztować Cię utratę tego dodatku w danym roku.
- Czerwiec już nie jest „zły”: Dzięki zmianie przepisów, emerytury przyznawane w czerwcu są już waloryzowane tak samo korzystnie jak w maju czy lipcu. Nie musisz już unikać tego miesiąca jak ognia, co było zmorą emerytów jeszcze kilka lat temu.
- Złóż wniosek o przeliczenie: Jeśli już pobierasz emeryturę, ale dorabiasz, 2026 rok to czas na złożenie wniosku o doliczenie składek. Najlepiej zrobić to po zakończeniu kwartału lub roku kalendarzowego.
Źródło: Analiza wytycznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz raportu Business Insider dotyczącego optymalizacji terminu przejścia na emeryturę w 2026 r.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.