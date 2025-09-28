Za te butelki nie dostaniesz ani grosza! Nie każda butelka trafi do automatu
Nie każda butelka będzie podlegała zwrotowi. Co warto wiedzieć o systemie kaucyjnym. Już od 1 października 2025 roku w Polsce zacznie działać system kaucyjny dla opakowań po napojach.
Ma on pomóc w walce z zaśmiecaniem środowiska i zwiększyć poziom recyklingu, ale nie każda butelka czy puszka będzie mogła trafić do automatu i dać zwrot pieniędzy.
System obejmie plastikowe butelki PET o objętości do 3 litrów, metalowe puszki do 1 litra oraz szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra. Te ostatnie jednak zostaną włączone do systemu dopiero od początku 2026 roku. Kluczowe będzie oznaczenie opakowania — tylko te, które będą miały specjalny znak kaucji na etykiecie, dadzą możliwość odzyskania pieniędzy.
Ważna będzie także forma butelki czy puszki. Nie mogą być zgniecione ani uszkodzone, ponieważ w takim przypadku automat nie odczyta kodu i kaucja nie zostanie zwrócona. To oznacza, że w praktyce trzeba będzie zmienić przyzwyczajenia i odkładać puste opakowania w nienaruszonym stanie.
System nie obejmie wszystkich opakowań. Ze zwrotu wyłączone będą szklane butelki jednorazowe, opakowania po napojach mlecznych, a także małe butelki z alkoholem. Butelki i puszki wprowadzone do obrotu przed 1 października 2025 roku, które nie mają oznaczenia kaucji, również nie zostaną przyjęte przez system i będą musiały trafić do zwykłych pojemników do segregacji.
Dla wielu osób istotną informacją jest to, że przy oddawaniu butelki czy puszki nie będzie wymagany paragon. Liczy się wyłącznie czytelne oznaczenie kaucji. To sprawi, że zwrot opakowań będzie prosty i dostępny w całym kraju — w sklepach, punktach partnerskich i automatach, które zostaną rozmieszczone w największych miastach i mniejszych miejscowościach.
Nowy system zmieni codzienne nawyki milionów Polaków. Dla jednych będzie to niedogodność, bo nie każda butelka podlega zwrotowi, dla innych szansa na realny wpływ na środowisko i dodatkowe oszczędności w domowym budżecie.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
