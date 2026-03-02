Otwarty konflikt na szczycie władzy. Nawrocki: „To jest niedopuszczalne”
Prezydent Karol Nawrocki zaostrza spór z rządem. Podczas Europejskiego Kongresu Samorządów ocenił obecny model współpracy jako „niedopuszczalny” i zapowiedział, że zawetuje każdą ustawę podnoszącą podatki. Spór dotyczy zarówno trybu prac nad ustawami, jak i kierunku zmian w finansach publicznych.
Relacje prezydent–rząd. Karol Nawrocki: „To jest niedopuszczalne”
Prezydent Karol Nawrocki skrytykował sposób współpracy z rządem i zapowiedział twarde stanowisko w sprawie podatków. Podczas debaty na Europejskim Kongresie Samorządów ocenił, że obecny model relacji między Pałacem Prezydenckim a Radą Ministrów „jest niedopuszczalny”. Zadeklarował też, że nie podpisze ustaw podnoszących podatki.
Co się zmienia?
Spór między prezydentem a rządem wchodzi w bardziej otwartą fazę. Nawrocki publicznie zarzucił części ministrów, że pomijają go w pracach nad projektami ustaw i nie prowadzą realnych konsultacji z głową państwa. Podkreślił, że oczekuje negocjacji na etapie tworzenia prawa, a nie dopiero po jego uchwaleniu.
Prezydent zapowiedział, że będzie konsekwentnie korzystał ze swoich konstytucyjnych uprawnień. W praktyce oznacza to możliwość zawetowania ustaw, które – jego zdaniem – naruszają interes obywateli lub zostały przyjęte bez dialogu z Pałacem Prezydenckim.
Najostrzejsze stanowisko dotyczy finansów publicznych. Nawrocki jasno zadeklarował, że nie podpisze żadnej ustawy podnoszącej podatki. Nazwał to „czerwoną linią” swojej prezydentury i elementem zobowiązania z kampanii wyborczej.
Fakty i tło sprawy
Do napięć dochodzi w czasie pogarszających się prognoz gospodarczych. Agencje ratingowe sygnalizują ryzyka dla stabilności finansów publicznych. Rząd analizuje różne scenariusze działań naprawczych, w tym rozwiązania po stronie dochodowej budżetu.
Prezydent ocenił, że ewentualne podwyżki podatków nie mogą być sposobem na korygowanie błędów w polityce finansowej państwa. W jego opinii koszty ewentualnych decyzji budżetowych nie powinny być przerzucane na obywateli.
Jednocześnie Nawrocki podkreślił, że nie prowadzi „wrogiego kursu” wobec rządu. Zadeklarował gotowość do rozmów i wskazał, że w wielu przypadkach wcześniejsze konsultacje pozwalały poprawić zapisy ustaw przed ich podpisaniem. Zaznaczył jednak, że oczekuje respektowania mandatu, który – jak mówił – otrzymał od wyborców.
Zgodnie z Konstytucją RP prezydent może podpisać ustawę, skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego lub zawetować i przekazać Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Odrzucenie weta wymaga większości 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W praktyce oznacza to, że stanowisko prezydenta może istotnie wpłynąć na tempo i kształt reform.
Co to oznacza dla czytelnika?
Jeśli rząd zdecyduje się na zmiany podatkowe, proces legislacyjny może się wydłużyć. Spór na linii prezydent–rząd zwiększa ryzyko weta i ponownych prac w Sejmie.
Dla obywateli kluczowe jest to, że na dziś prezydent wyklucza zgodę na podwyżki podatków. Ewentualne zmiany w systemie danin publicznych będą więc zależały nie tylko od decyzji większości parlamentarnej, ale także od stanowiska głowy państwa.
W najbliższych tygodniach istotne będą projekty ustaw dotyczące budżetu i finansów publicznych. To one pokażą, czy strony zdecydują się na kompromis, czy konflikt polityczny będzie się pogłębiał.
