Owady w chlebie i makaronie? Tak, to już oficjalne. Nowe przepisy w UE
Komisja Europejska wydała zgodę na stosowanie sproszkowanych larw mącznika młynarka w żywności. Oznacza to, że już wkrótce na półkach sklepowych może pojawić się chleb, makaron czy przetwory z dodatkiem owadów. Produkty te będą musiały być odpowiednio oznaczone, ponieważ mogą wywoływać reakcje alergiczne.
Do sklepów trafi chleb z mączką z owadów. Komisja Europejska wydała zgodę
Komisja Europejska zatwierdziła nowy rodzaj żywności, który może trafić na półki sklepowe w całej Unii Europejskiej — w tym w Polsce. Chodzi o sproszkowane larwy mącznika młynarka, które od teraz mogą być wykorzystywane w produktach spożywczych, takich jak pieczywo, makarony, sery czy przetwory warzywne. Decyzja już wzbudza kontrowersje i pytania o to, jak konsumenci będą mogli rozpoznać takie wyroby.
Unia Europejska dopuszcza owady do żywności
W opublikowanym rozporządzeniu wykonawczym (UE 2025/89) Komisja Europejska zezwoliła na wprowadzanie do obrotu proszku z całych larw mącznika młynarka, pod warunkiem że zostaną one wcześniej poddane promieniowaniu UV. Tym samym owady oficjalnie trafiły do grona tzw. novel food – nowej żywności wytwarzanej przy użyciu innowacyjnych metod i surowców.
Zgodnie z przepisami, sproszkowany mącznik może być stosowany w szerokim wachlarzu produktów – od pieczywa, makaronów i przetworów warzywnych, po dżemy, sery, a nawet przekąski i desery mleczne.
Obowiązkowe oznakowanie produktów
Każdy produkt zawierający mączkę z owadów będzie musiał zostać wyraźnie oznaczony. Na etykiecie znajdzie się informacja o użyciu „sproszkowanych larw mącznika młynarka”, a producenci będą zobowiązani do ostrzeżenia, że składnik ten może wywoływać reakcje alergiczne u osób uczulonych na skorupiaki.
To ważne, bo – jak podkreślają eksperci ds. żywienia – choć owady są źródłem białka o wysokiej wartości odżywczej, to dla niektórych konsumentów mogą stanowić potencjalny alergen.
Zrównoważona produkcja i argument ekologiczny
Decyzja Komisji Europejskiej wpisuje się w strategię ograniczania emisji gazów cieplarnianych i zwiększania efektywności produkcji białka. Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego z 2022 roku hodowla owadów wymaga znacznie mniej wody, paszy i energii niż tradycyjna produkcja mięsa, co czyni ją bardziej przyjazną dla środowiska.
Owady, w tym mączniki, mogą w przyszłości stanowić alternatywę dla białka zwierzęcego, szczególnie w kontekście rosnącej populacji i zmian klimatycznych.
Produkty z owadami już w polskich sklepach
Choć rozporządzenie KE dopiero otwiera rynek dla nowych produktów, część sieci handlowych w Polsce już wcześniej testowała podobne rozwiązania. Carrefour wprowadził do sprzedaży m.in. batony proteinowe, mąkę ze świerszczy, chipsy z owadów oraz przekąski z chili i solą.
Produkty te dostępne były przede wszystkim w segmencie Carrefour BIO, a sieć tłumaczyła, że hodowla owadów to przyszłość zrównoważonego rolnictwa – z mniejszym wpływem na środowisko i większą efektywnością produkcji żywności.
Owady na talerzu – przyszłość czy kontrowersja?
Decyzja Komisji Europejskiej dzieli opinię publiczną. Dla jednych to nowoczesny krok ku ekologicznej żywności, dla innych – pomysł trudny do zaakceptowania. Niezależnie od emocji, jedno jest pewne: zgodnie z nowymi przepisami, produkty z dodatkiem sproszkowanych owadów już wkrótce pojawią się w piekarniach, sklepach i supermarketach w całej UE.
A konsumenci, sięgając po chleb, makaron czy baton proteinowy, będą musieli uważniej czytać etykiety – bo „chrupiące dodatki” mogą mieć teraz zupełnie nowe znaczenie.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.