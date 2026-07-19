Padł Instagram. Użytkownicy zgłaszają problemy z platformą

19 lipca 2026 11:07 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Coraz więcej użytkowników informuje o problemach z działaniem Instagrama. W krótkim czasie gwałtownie wzrosła liczba zgłoszeń w serwisie DownDetector, co może wskazywać na szerszą awarię platformy należącej do firmy Meta.

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Instagram Fot. Pixabay
Instagram Fot. Pixabay

Wykres zgłoszeń pokazuje wyraźny skok liczby problemów w ciągu ostatnich kilkudziesięciu minut. Internauci zgłaszają trudności zarówno z korzystaniem z aplikacji, jak i z odświeżaniem treści oraz publikowaniem postów.

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Jakie problemy zgłaszają użytkownicy?

Według danych z DownDetector najczęściej zgłaszane są:

  • 38% – problemy z działaniem aplikacji,
  • 30% – problemy z wyświetlaniem aktualności,
  • 24% – problemy z publikowaniem treści.

Oznacza to, że część użytkowników może mieć trudności z przeglądaniem relacji, odświeżaniem feedu czy dodawaniem nowych zdjęć i rolek.

Lawina zgłoszeń

Wraz ze wzrostem liczby zgłoszeń pojawiły się także komentarze internautów, którzy informują, że Instagram przestał działać prawidłowo. Wiele osób potwierdza problemy z dostępem do serwisu i publikowaniem treści.

Na tę chwilę firma Meta nie opublikowała oficjalnego komunikatu dotyczącego przyczyn problemów ani przewidywanego czasu ich usunięcia.

Jeśli również macie problemy z Instagramem, napiszcie w komentarzach, z czym dokładnie się spotykacie – czy nie działa aplikacja, nie odświeżają się aktualności, czy może nie można publikować nowych postów i relacji.

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