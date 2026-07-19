Padł Instagram. Użytkownicy zgłaszają problemy z platformą
Coraz więcej użytkowników informuje o problemach z działaniem Instagrama. W krótkim czasie gwałtownie wzrosła liczba zgłoszeń w serwisie DownDetector, co może wskazywać na szerszą awarię platformy należącej do firmy Meta.
Wykres zgłoszeń pokazuje wyraźny skok liczby problemów w ciągu ostatnich kilkudziesięciu minut. Internauci zgłaszają trudności zarówno z korzystaniem z aplikacji, jak i z odświeżaniem treści oraz publikowaniem postów.
Jakie problemy zgłaszają użytkownicy?
Według danych z DownDetector najczęściej zgłaszane są:
- 38% – problemy z działaniem aplikacji,
- 30% – problemy z wyświetlaniem aktualności,
- 24% – problemy z publikowaniem treści.
Oznacza to, że część użytkowników może mieć trudności z przeglądaniem relacji, odświeżaniem feedu czy dodawaniem nowych zdjęć i rolek.
Lawina zgłoszeń
Wraz ze wzrostem liczby zgłoszeń pojawiły się także komentarze internautów, którzy informują, że Instagram przestał działać prawidłowo. Wiele osób potwierdza problemy z dostępem do serwisu i publikowaniem treści.
Na tę chwilę firma Meta nie opublikowała oficjalnego komunikatu dotyczącego przyczyn problemów ani przewidywanego czasu ich usunięcia.
Jeśli również macie problemy z Instagramem, napiszcie w komentarzach, z czym dokładnie się spotykacie – czy nie działa aplikacja, nie odświeżają się aktualności, czy może nie można publikować nowych postów i relacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.